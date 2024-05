Китаристът на Whitesnake Адриан Ванденберг със специално шоу в София

VANDENBERG безспорно е име с достойна и славна страница в историята на хард рока. Предвождана от китарния виртуоз Адриан Ванденберг, нидерландската четворка издава три качествени албума през 80-те, постига солиден комерсиален успех и прави турнета по цял свят с банди от ранга на Ozzy, Kiss, Rush, Scorpions.

След това, естествено, идва голямата експлозия - Адриан става ключов член на Whitesnake и е редом до Ковърдейл цели 13 години, точно в апогея на техния успех. Той е основният музикален партньор на легендарния вокалист, композира, записва исторически сола (като в "Here I Go Again") и пише история с прословутите си китарни диалози със Стив Вай.

След епохата Whitesnake Адриан рисува много (той е и талантлив и търсен художник), но и не спира да работи в различни интересни проекти като супергрупата Mаnic Eden и собствената формация Vandenberg's Moonkings.

В последните години той е изцяло съсредоточен върху едноименната си група Vandenberg, като привлича за постоянен вокалист талантливия швед Матс Левен (известен от групата на Ингви Малмстийн, Candlemass и Trans-Siberian Orchestra). Ритмичната секция също е много солидна, изградена от басиста Ранди ван дер Елсен и барабаниста Коен Херфст (познат от Epica, Doro). В този състав карето издава албуми и забива на сцените на най-големите рок фестивали в света като MONSTERS OF ROCK CRUISE през 2022 и 2023 г.

Новия материал на бандата Адриан описва така: "Ние се подтикваме и вдъхновяваме един друг, за да вдигаме летвата и възникват страхотни, много вълнуващи неща! Вдъхновени са от най-добрите рок групи от 70-те и 80-те, с които сме израснали, но го правим съвременно и динамично. Твърди, енергични рок парчета, епичен размах и - разбира се – по някоя разтърсваща със своята емоция рок балада."

За радост на хилядите фенове на Дейвид Ковърдейл в България, бандата включва в сетлиста си и някои от най-големите хитове на Whitesnake (в които Адриан така или иначе е замесен като съавтор). Очаквайте в софийската вечер да прозвучат любимите "Still of the Night", "Is This Love", "Fool for Your Loving", "Here I Go Again", "Sailing Ships".

"Vandenberg съвсем не e носталгична група, опитваща се да възсъздаде това, което се случи толкова години назад", заключава Ванденберг, който вече е идвал веднъж в България в състава на Whitesnake. "Това е съвсем нова, динамична банда с име, което има наследство, и не мога да бъда по-щастлив от начина, по който се получи. Затова закопчайте коланите, защото Vandenberg идват при вас!"

Кои групи ще подгряват

Допълнителна атракция ще бъде и страхотната подгряваща група – италианската рок сензация DRAMALOVE, за които се пише, че могат да станат следващият световен рок експорт на Италия след Манескин. Те са победителите на San Remo Rock 2023, който е най-престижният италиански фестивал.

На сцената преди италианците ще излезе първата подгряваща група за вечерта – нашите момчета от CALIBERTY. Те са обединени от идеята да представят първичната и класическа хард – хеви рок музика. Стилът е познат на широката аудитория, но не дотолкова експлоатиран в днещно време.

Очаква ни вълнуваща рок вечеринка в началото на есента, която не бива да пропускате!

Билети за концерта на VANDERBERG, Dramalove и Caliberty на 27 септември 2024 г. в парк център Юнак са в продажба в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно") и онлайн на https://sme.bilet.bg/ на цени от:

- 60 лв. промо за първите 200 билета

- 70 лв. след изчерпване на промо билетите и до 31.08.2024 г. вкл.

- 80 лв. от 01.09.2024 г. до 26.09.2024 г. вкл.

- 90 лв. в деня на концерта

- 120 лв. за VIP зоната, разполагаща със седящи места, отделни барове и вход

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител