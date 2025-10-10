Концерт „Светилник 2024-2025: Музика-лъчи!“ - празник на светлината и вдъхновението

Сияен празник на музиката, вдъхновението и единството - така може да се опише четвъртият празничен концерт по случай националната инициатива за даряване на училищни химни – „Светилник 2024/2025: Музика – лъчи!“.

Организатор на събитието е Сдружението на композиторите, авторите и музикалните издатели и се провежда за четвърта поредна година. Мисията на събитието е да се създават и да се даряват училищни химни от авторската общност на българските училища, които да носят духа и ценностите на техните патрони. От 2021 г. досега са написани химни за 31 училища от различни краища на България, като са достигнати повече от 26 000 деца и над 1 600 учители.

Финалният концерт към инициативата се проведе отново на голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов“, където над 600 гости от седем различни населени места в България споделиха много вълнение, усмивки и аплодисменти, подарени на децата.

Водеща на концерта беше Прея, която със своята харизма превърна събитието в истински празник на творчеството. Кампанията за създаването на училищни химни започна преди четири години и се реализира заедно с поредица партньори. „Инициативата „Светилник“ е призив към единство – доказателство, че музиката може да изгражда общности, да вдъхновява и да учи, че единението ни прави по-силни и успешни,“ заяви Иван Димитров - изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

В четвъртото издание на инициативата „Светилник 2024-2025: Музика – лъчи!“ с авторски училищни химни се представиха вокалните групи от десетте учебни заведения-финалисти в четвъртото издание:

1. 79. Средно училище „Индира Ганди“ – гр. София

химн: „Училищна мечта“

Творчески екип:

Хайгашод Агасян - музика, Татяна Йотова - текст, Светослав Лобошки - аранжимент

НАТФИЗ:

Алекс Красимиров - режисьор и сценарист, Тодор Тодоров - оператор, Валерия Върбанова - изпълнителен продуцент

2. Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас

химн: „Повярвай, че можеш“

Творчески екип:

Ивайло Терзиев - музика и аранжимент, Ирина Декова - текст

НАТФИЗ:

Михаела Иванова - режисьор и сценарист, Пенко Бързашки - оператор, Иван Миронов - изпълнителен продуцент

3. 17. Средно училище „Дамян Груев“ – гр. София

химн: „Заедно успяваме да правим чудеса“

Творчески екип:

Иван Кръстев - музика, Костадин Филипов - текст, Георги Цветков - аранжимент

НАТФИЗ:

Ния Велева - режисьор и сценарист, Владимир Трифонов - оператор, Марин Джишев - изпълнителен продуцент

4. Основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Пловдив

химн: „Нашето училище“

Творчески екип:

Ивайло Терзиев - музика и аранжимент, Снежина Темелкова - текст

НАТФИЗ:

Деница Ганева - режисьор и сценарист, Давид Митев - оператор, Мануела Минкова - изпълнителен продуцент

5. Основно училище „Петко Рачев Славейков” – гр. Велико Търново

химн: „Училище мое“

Творчески екип:

Илия Ангелов - музика, Таня Бойчева – текст, Митко Гидишки – аранжимент

НАТФИЗ:

Петър Пенев - режисьор, Радослав Петров - сценарист и изпълнителен продуцент, Мартин Величков - оператор

6. Основно училище „Гео Милев“ – с. Белозем, Пловдив

химн: „Нашето школско гнездо“

Творчески екип:

Христо Петков – музика, Снежина Темелкова – текст

НАТФИЗ:

Тони Пенчев – режисьор, Емилиян Митков – сценарист, Никола Александров – оператор, Ангелина Грозева - изпълнителен продуцент

7. Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас

химн: „Асен Златаров“

Творчески екип:

Жени Джамбазова - музика и текст, Иван Иванов - аранжимент

НАТФИЗ:

Михаела Иванова - сценарист, Данаил Маринов - режисьор, Тан Жеков – оператор, Иван Миронов - изпълнителен продуцент

8. 58. Основно училище „Сергей Румянцев“ – гр. София

химн: „Химн на любимото училище“

Творчески екип:

Огнян Георгиев - музика и текст, Минко Ламбов - аранжимент

НАТФИЗ:

Александър Паунов - сценарист и режисьор, Петко Лазаров - оператор, Силвия Шулева - изпълнителен продуцент

9. Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ – гр. Смолян

химн: „Времето е в нас и новото време сме ние“

Творчески екип:

Ивайло Терзиев - музика и аранжимент, Снежина Темелкова - текст

НАТФИЗ:

Мария Андреева - режисьор и сценарист, Таня Жекова - оператор, Магдалена Найденова - изпълнителен продуцент

10. Средно училище „Св. Климент Охридски“ – с. Стамболово, Хасково

химн: „Крила ни дай“

Творчески екип:

Асен Драгнев - музика и аранжимент, Живко Колев - текст

НАТФИЗ:

Лорийн-Незает Мусакова - сценарист, Емил Александров - режисьор, Димитър Стойнов - оператор, Магдалена Калиева - изпълнителен продуцент.

„Както патронът на всяко училище въплътява основните ценности на образователната институция и в нейните възпитаници, така химнът на училището обединява гласовете на поколенията напред. Химнът създава чувство за общност и гордост сред учениците. Чрез музика, творчество и споделяне на общи ценности, ние помагаме на децата днес да растат с гордост и увереност напред“, поясни Иван Димитров.

На сцената прозвучаха думи на признание към творците и студентските екипи на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, които за четвърта година създават видеоклиповете към химните. Сертификати за участие връчиха Иван Димитров - изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР, Ясен Козев - председател на Управителния съвет на МУЗИКАУТОР, както и г-н Кирил Вълчев - Генерален директор на Българска телеграфна агенция (БТА), г-н Милен Митев - Генерален директор на Българско национално радио (БНР), г-жа Валя Гиздарска - Програмен директор на Българска национална телевизия (БНТ), Гергана Турийска - член на МУЗИКАУТОР и Стефан Иванов - артист-изпълнител.

В програмата участваха още Хайгашод Агасян, който отправи своя музикален поздрав с песента си „Светът е хубав, светът е чудесен“ не само към децата-участници в празничния концерт, а и към своите колеги-автори от творческите екипи.

Церемонията беше уважена от десетки представители на авторската общност, които тази година твориха заедно, за да подарят достоен за всяко училище химн, който да се изпълнява на всички значими празници и тържествени чествания. Младите режисьори, сценаристи и продуценти – всички все още студенти във факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ, също бяха сред публиката, за да видят премиерното излъчване на произведените от тях видеа.

„Днес празнуваме не просто силата на Светилник, а силата на вашия глас и дух“, каза популярният изпълнител Криско от специално записан за случая видео-поздрав към децата-изпълнители на химни. Публиката в Народния театър беше екзалтирана и от изпълненията на танцовата K-pop формация Leaders in Town.

Инициативата „Светилник“ се реализира от МУЗИКАУТОР с подкрепата на БТА, НАТФИЗ, БНР, Народния театър „Иван Вазов“, БНТ, под патронажа на Министерството на културата (МК) и Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът се финансира от Културния фонд на МУЗИКАУТОР и се осъществява със съдействието на Столична община по програмата „Календар на културните събития“. Концертът е заснет от БНТ и ще бъде излъчен в ефира на обществената телевизия през месец октомври. Всички химни и клиповете към тях можете да откриете в канала на youtube.com на МУЗИКАУТОР.

Очаквайте скоро информация за новото издание на националната инициатива за даряване на химни „Светилник“ на МУЗИКАУТОР.