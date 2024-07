Hills of Rock 2024: Любимата метъл традиция на България (ВИДЕО)

Вярвам, че традициите не са никак лошо нещо, особено когато става дума за културни мероприятия. И особено когато става дума за музикални фестивали. А най-вече когато става дума за Hills of Rock - любимият рок фестивал, който някак успява всеки път да ни донесе яка емоция и трайни спомени. И тази година фестивалът ще се проведе в Пловдив на Гребната база, а датите са съвсем скоро - 25, 26 и 27 юли. Направо си е дошло!

През годините на своето съществуване, въпреки някои наложителни прекъсвания, този фестивал постигна организационна и музикална зрялост, която привлича все по-лоялни посетители. Какво имам предвид: Fest Team в момента е най-мащабният организатор на концерти в България, тъй като огромна част от музикалните събития в България са именно под тяхната шапка. Очевидно е, че екипът им се старае не просто да организира някакви концерти, а да предлага жанрово и дори, ако щете, поколенческо разнообразие. Метъл фестът в Пловдив е красноречив пример точно за това: от 2017 г. до днес на Hills of Rock сме слушали и гледали от ранга на Iron Maiden до Garbage, от Three Days Grace до Whitesnake, от Sabaton до Evanescence, от Slipknot до Testament.

И тази година Hills of Rock ни предлага голямо жанрово разнообразие като в първата вечер хедлайнерите ще са Korn, втората вечер ще чакаме Bring Me the Horizon, а последният хедлайнер ще бъдат добрите ни познайници Amon Amarth. И това ако не е разнообразие, не знам какво е!

Ударно начало с Korn и Bring Me the Horizon

Снимка: Korn/Facebook

Обявяването на групите за Хилса (както всички си го наричаме галено) започна ударно с Korn. Новината дойде още през декември 2023 г. и запали феновете на Джонатан Дейвис. На родна земя слушахме ню метъл титаните през далечните вече 2005 г. и 2012 г. и съвсем си беше време да ги чуем отново. Новината за идването на Korn предизвика приливна вълна от "ЙЕСССС!", "АЙДЕЕЕЕ, ХИЛСААА!", "ВСИЧКИ В ПЛОВДИВ!" и други екзалтирани коментари в тази посока. Така че още от миналата година знаехме, че със сигурност ще се ходи - няма как да го пропуснем.

Снимка: Bring Me the Horizon/Facebook

През март 2024 г. дойде и другата силна новина - на върха на славата си в Пловдив ще дойде и британската алтърнатив рок банда Bring Me the Horizon. Те вече не са чак толкова млада група, но все още битува мнението, че техните фенове са предимно много млади хора. Е, млади или не - адски много фенове полудяха от кеф, когато разбраха, че именно BMTH ще свирят в България за първи път и то по време на активната си кариера.

Слухове и реалност за третия хедлайнер

С наближаването на лятото започнаха да прииждат и спекулациите за това кой ще е третият хедлайнер на Hills of Rock 2024. Между феновете се размятаха имената на какви ли не групи и изпълнители, следяха се турнета и концерти в близките страни, изчисляваха се дати и почивки и всеки се опитваше да отгатне кое ще е името, което ще бъде обявено за 27 юли в Пловдив. Меломаните бяха нетърпеливи и с право, макар че не всеки разбира изцяло процесите при организирането на подобно мащабно музикално събитие. Преговорите текат целогодишно, условията се променят постоянно, а понякога в последния момент се случват събития, които пречат на точно определена група да дойде в България. Но пък други винаги са добре дошли.

Снимка: Amon Amarth/Facebook

Каквито са шведските викинги от Amon Amarth. Да, те бяха в София миналата година и сега пак ще свирят в България на 27 юли, но това не попречи на техните фенове да изпаднат в екстаз, когато разбраха, че ще ги слушат пак. Естествено, мнозина бяха разочаровани, защото си бяха представяли друго... усещаха, че се готви нещо невиждано досега в България. И може би са били прави. Но ние не знаем какво се е приготвяло в "кухнята" на организаторите и дали пък онова дългоочаквано име няма да дойде все пак. Макар и на следващото издание на фестивала.

Всички групи на феста: брутално разнообразие

Всъщност, ако погледнем отвисоко и видим всички групи, които ще се изявят на трите сцени на Hills of Rock 2024, ще видим, че разнообразието е брутално. Много и различни изпълнители и банди ще чуем и видим на Главната сцена, сцена "На тъмно" и сцена "Строежа". Над 50 ще са общо групите, а ето и подробна разбивка по дни и сцени:

ДЕН 1, 25 юли

Главна сцена: 17 ч. Me and My Devil, 18 ч. Loathe, 19:30 ч. Skindred, 21 ч. Spiritbox, 22:45 ч. Korn

Сцена "Строежа": 17 ч. DJ Set, 17:45 ч. Gigashadow, 18:45 ч. Nocktern, 19:50 ч. No More Many More, 21:20 ч. Ali, 00:20 ч. Babyface Clan

Сцена "На тъмно": 17:30 ч. Death Row, 18:15 ч. The Fourtones, 19 ч. Цар Плъх, 20:15 ч. Fyeld, 21:15 ч. Керана и Космонавтите, 00:15 ч. La Ganga Cale

ДЕН 2, 26 юли

Главна сцена: 17 ч. Frail Body, 18 ч. Ghostkid, 19:30 ч. Baroness, 21 ч. Imminence, 22:45 ч. Bring Me the Horizon

Сцена "Строежа": 17 ч. DJ Set, 17:45 ч. Amoral, 18:45 ч. O.H., 19:40 ч. Жлъч, Григовор, Гена, 21 ч. Expectations, 21:50 ч. Last Hope, 00:30 ч. Кокоша глава, 1:15 ч. Контрол

Сцена "На тъмно": 17:30 ч. Coven 5, 18:15 ч. Overhook, 19 ч. Toy Letters, 20:10 ч. Coolden, 21:30 ч. SEVI, 00:15 ч. N.O.H.A.

ДЕН 3, 27 юли

Главна сцена: 17 ч. Massive Wagons, 18 ч. Combichrist, 19:30 ч. Pain, 21 ч. Suicidal Tendencies, 22:45 ч. Amon Amarth

Сцена "Строежа": 17 ч. DJ Set, 17:45 ч. Woomb, 19 ч. ТДК, 20:30 ч. Panican Whyasker, 22 ч. Портокал, 00:20 ч. Joker Out

Сцена "На тъмно": 17:30 ч. Рибка, 18:15 ч. Oho Band, 19 ч. Спални места, 20:10 ч. Терпентина с Иван Юруков, 21:20 ч. Rewind с Владо Михайлов, 00:15 ч. Обратен ефект

Финално преди началото

След по-малко от месец Hills of Rock 2024 ще разгорещи така или иначе жежкия Пловдив, а там ще сме и всички ние, които през последните години планираме лятото си спрямо фестивала. Но така е, когато подобно събитие се превърне в традиция - всички се съобразяват с него.

Билети за всеки отделен ден или за и за трите заедно все още можете да закупите ТУК.

Автор: Неда Ковачева