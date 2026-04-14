Легендарният Астор Пиацола оживява на сцената на Зала 1 на НДК на 12-и март 2027 г.

Мащабна музикална продукция събира артисти от различни континенти и поколения на 12-и март 2027 г., за да разкаже една история – не просто чрез музиката, а чрез живото наследство на Пиацола. Събитието е посветено на 106-ата годишнина от рождението на Астор Пиацола.

"В последните години музиката на Пиацола се изпълнява все по-често по света, но нашата цел е различна – ние не просто ще я изсвирим, а ще разкажем неговата история. По един магичен начин той ще бъде с нас на сцената." – разказват организаторите.

Програмата включва незабравими произведения на Пиацола, както и нови аранжименти, създадени специално за проекта от Маестро Веско Ешкенази и първия български бандонеонист Стоян Караиванов. Музиката ще прозвучи в нова, специално изградена концепция, която разкрива различни лица на тангото.

Включени са и класически танга като La Cumparsita и El Choclo, които за първи път в България ще бъдат представени във версиите на самия Пиацола. Това превръща концерта в уникално преживяване, което не може да бъде чуто в този си вид никъде другаде.

Идеята за "Tango Piazzolla" започва през 2024 г., когато се срещат Веско Ешкенази и Стоян Караиванов. "Писах на Веско с идеята да свирим танго заедно – не знаех дали ще приеме, но той откликна веднага. Оттогава работим по проекта "Танго Класик" с Плевенска филхармония, който продължава да се развива и до днес." – споделя Стоян Караиванов.

Фотограф: Изабел Янкова

Въпреки че Веско Ешкенази живее в Нидерландия, двамата изграждат проекта чрез постоянна комуникация и дистанционна работа. Двамата работят онлайн и репетират дистанционно, но през цялото време създават не само професионално партньорство, а и истинско приятелство.

Ключов момент в развитието на проекта идва по време на фестивала "Либертанго", когато в София гостува Хуан Пабло Наваро. "Разхождахме се около НДК и му разказвах за публиката в България – колко силна е връзката ѝ с музиката на Пиацола. Казах му колко невероятно би било неговият внук да дойде тук." – разказва носителят на наградата "Музикант на годината" и отличеният с приз "Полет в изкуството" музикант и допълва: "Хуан ми каза, че са близки с Пипи и ще опита да помогне. И така тази идея постепенно се превърна в реалност."

"Tango Piazzolla" събира на една сцена изключителни музиканти от България и света.

Веско Ешкенази се завръща в Зала 1 на НДК след няколкогодишно отсъствие, за да създаде заедно със Стоян Караиванов този мащабен концерт-спектакъл. За първи път в България ще свири представител на фамилията Пиацола – Даниел Астор Пиацола – Пипи, не само наследник на легендата, но и един от водещите барабанисти на съвременната сцена.

"Изключително много се вълнувам да посетя не само България, а и Балканите за първи път. Нямам търпение да се кача на сцената заедно с изключителните виртуозни музиканти Веско Ешкенази и Стоян Караиванов. Благодарен съм за това, че музиката на дядо ми се приема толкова топло във вашата страна! Очаквам срещата с българската публика на 12-и март 2027 г. с радост и вдъхновение!" – споделя Даниел Астор Пиацола – Пипи в обръщение към почитателите на аржентинското танго.

На сцената в Зала 1 на НДК ще бъде и носителят на Latin Grammy, контрабасистът Хуан Пабло Наваро, а към тях се присъединява първият български танго оркестър "Либертанго", обичан със своя автентичен звук и енергия. В концерта ще участват и танцьорите Николай Джуров и Далия Димитрова, както и певицата Венелина Бонева, които допълват музикалното преживяване и пренасят публиката в истинската атмосфера на Буенос Айрес.

Паралелно с подготовката за концерта, Веско Ешкенази и Стоян Караиванов работят върху създаването на албум с нови аранжименти за цигулка и бандонеон. Той ще включва произведения на Пиацола и други майстори на тангото и ще бъде представен премиерно по време на концерта "Tango Piazzolla" на 12-и март 2027 г. в Зала 1 на НДК.

Билетите вече са в продажба на https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/1746

За Даниел Астор Пиацола - Пипи

Аржентински музикант, барабанист и композитор, внук на легендарния Астор Пиацола. Един от най-ярките представители на tango nuevo, той продължава и развива музикалното наследство на своя дядо чрез съвременни интерпретации, в които се преплитат джаз, класика и традиционно танго. Основател на формацията Escalandrum, с която печели номинации за Latin Grammy и се утвърждава на международната сцена.

За Хуан Пабло Наваро

Аржентински контрабасист, композитор и аранжор, носител на Latin Grammy и една от водещите фигури в съвременната танго сцена. Работата му е вълнуваща амалгама от танго, джаз и класическа музика, създавайки собствен музикален език с дълбочина и изразителност.