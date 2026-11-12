Легендата Били Айдъл за първи път в София на Release Sofia!

Една от най-големите рок икони на всички времена Били Айдъл идва за първи път в София на 4 юли 2027 г. като част от програмата на Release Sofia Festival! С кариера, обхващаща почти пет десетилетия, десетки хитове и харизма, превърнала го в една от най-разпознаваемите фигури в историята на рок музиката, Били Айдъл ще излезе на сцената на Sofia Live Park за концерт, достоен за впечатляващото му музикално наследство. Още артисти от програмата на фестивала ще бъдат обявени скоро!

Легендарният Били Айдъл

В продължение на почти пет десетилетия Били Айдъл е сред най-разпознаваемите и отличителни имена в съвременната музика. Между 1977 и 1981 г., като харизматичен фронтмен на Generation X, той издава три албума, които оставят трайна следа в първата вълна на британския пънк.

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През 1982 г. започва самостоятелната си кариера, рамо до рамо с китариста Steve Stevens. Заедно двамата изграждат характерен звук, който съчетава суровата енергия на пънка с необузданата, неустоима сила на рокендрола. Резултатът е поредица от песни, превърнали се в емблематични за цяла епоха, сред които "Dancing With Myself", "White Wedding", "Rebel Yell", "Eyes Without A Face", "Flesh For Fantasy", "Hot in the City" и "Cradle of Love". Той успява да наложи и собствен почерк върху редица кавър версии, най-известните от които са "Mony Mony" и "To Be a Lover". Неговият отличителен външен вид и експлозивно сценично присъствие, съчетани с въздействието на музикалните му видеоклипове по MTV, имат ключова роля за утвърждаването му като една от най-големите икони на 80-те години.

През годините Били Айдъл остава неизменна част от концертната сцена, а през 2025 г. се завръща и със студиен албум. "Dream Into It" е първият му дългосвирещ албум с нов авторски материал от 11 години насам и е посрещнат изключително топло както от феновете, така и от музикалните критици. През 2026 г. излиза и документалният филм "Billy Idol Should Be Dead", който проследява живота и изпълнената с обрати кариера на артиста.

На 14 ноември 2026 г. Били Айдъл ще бъде приет в Rock & Roll Hall of Fame, заедно със Steve Stevens, отбелязвайки поредния значим момент в дългогодишната си кариера. Отличието е признание за огромното му влияние върху музиката през последните десетилетия и добавя нова важна глава към историята на артист, който продължава да оставя своя отпечатък върху рокендрола.

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На 4 юли 2027 г. българската публика ще има възможност да го види на живо за първи път в София на сцената на Sofia Live Park като част от Release Sofia Festival 2027.

Билетите влизат в продажба на 14 ноември 2026 г. от 11:00 ч. на цени от 65 € на releasesofia.bg и more.com.

Допълнителните ценови категории ще бъдат обявени своевременно.

Ще бъде наличен и ограничен брой VIP билети на цени от 250 €. VIP билетите включват:

Паркинг

Свободна консумация на напитки от отворен бар

Специален сувенир

Достъп до обособена зона със седящи места

Приоритетен вход

Отделни санитарни помещения за VIP зоната

За повече информация относно цени, програма, достъп и други подробности посетете www.releasesofia.bg.