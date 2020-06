METAL BLAST 2020 събира на една сцена четири български метъл банди

След дългата пауза на музикалните сцени по целия свят, в Парк център “Юнак”, София стартира поредица от дългоочаквани летни концерти. Те ще се състоят при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с дистанция между хората и дезинфекция.

В разгара на лятото, сцената на Парк център “Юнак” ще се нажежи от тежки метъл рифове! Новият проектсъбира заедно четири от най-нашумелите български групи, които ще разтърсят феновете на хеви музиката на! Метъл почитателите ще видят на живо бандите„Софийската фолккор чета“ Khanъ е основана през 2009г. и след множество промени в състава групата издава своето дебютно ЕР „Правда“ през 2015г. и първи дългосвирещ албум „Знамение“ през 2016г. Khanъ има изключително характерно звучене, което преплита хардкор китари с български фолклорни мотиви. През 2019 година излиза последното EP на групата, което носи името “Отвори очи”.40 Days Later се сформират през 2008 година и преминават през много трансформации, докато стигнат до сегашния си състав и стил. През 2017 бандата издава и своя дебютен албум – Alterations. Освен множеството турнета и концерти из България, групата е споделяла една сцена с изпълнители като Bullet For My Valentine, Monuments, Vola и Kadinja.Gwendydd е първата българска метъл група с преобладаващо женско присъствие. Създадена е през 2018г. в София. Gwendydd наскоро издадоха дебютния си албум “Human Nature”, който ще чуем на живо на сцената на Парк център “Юнак”. Бандата вече работи и по втори албум.Rival Nation са новосформирана група, създадена от дългогодишни музиканти, членове на бандите Порок, Rock Up и GpoinT. Те определят стила си като алтернативен рок. Музикантите ще излязат пред публика за пръв път по време на Metal Blast 2020!