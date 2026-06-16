Най-новата песен на Тейлър Суифт директно зае първо място в класацията на "Билборд" за сингли

Певицата Тейлър Суифт оглави класацията "Билборд" Хот 100 с новата си песен I Knew It, I Knew You, която дебютира директно на първо място, съобщи музикалното издание "Билборд". На втора позиция остава "Choosin' Texas" на Ела Лангли, след като по-рано тази година песента прекара 10 седмици на върха на чарта. Третото място е за "Janice STFU" на Дрейк, която оглавяваше класацията през първите две седмици след дебюта си.

На четвърта позиция е друга песен на Ела Лангли - "Be Her", а петото място заема "Hate That I Made You Love Me" на Ариана Гранде, която отстъпва от върха седмица след дебюта си под номер едно.

В челната десетка намират място още песните I Just Might на Бруно Марс на шесто място, "Man I Need и So Easy" (To Fall in Love) на Оливия Дийн - съответно на седма и осма позиция, "I Can't Love You Anymore" на Ела Лангли и Морган Уолън на девета позиция, както и "Dracula" на Tame Impala и JENNIE, които заемат десето място тази седмица.

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С новото си постижение Тейлър Суифт записва 15-ия си сингъл, достигнал първото място в класацията на "Билборд" Хот 100, пише БТА.

Taylor Swift’s ‘Toy Story 5’ Song ‘I Knew It, I Knew You’ Bows at No. 1, Becoming Her 15th Hot 100 Topper https://t.co/V4kneCUDiz via @variety — Marc Malkin (@marcmalkin) June 15, 2026

Рекорд за най-слушана кънтри песен

На 5 юни, 36-годишната звезда пусна песента си за "Играта на играчките 5" – "I Knew It, I Knew You", след като отново работи със своя дългогодишен сътрудник и приятел Джак Антъноф по създаването на парчето. Само няколко часа след излизането си сингълът, който е част от саундтрака на анимационния филм, постави рекорд за най-слушана кънтри песен в рамките на един ден от жена изпълнител в историята на Spotify.

Припомняме, че Суифт изненада феновете си и почитателите на анимационния филм с изпълнение на живо по време на премиерата на продължението.

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