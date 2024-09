Плагиатствала ли е Майли Сайръс от Бруно Марс? (ВИДЕО)

Съдят Майли Сайръс за нарушаване на авторски права заради глобалния ѝ хит "Flowers". 31-годишната поп звезда е обвинена, че е плагиатствала мелодията на песента "When I Was Your Man" на Бруно Марс. Съдебният иск е подаден от компанията Tempo Music Investments, които твърдят, че притежават част от правата на песента.

Плагиатствала ли е Майли?

Майли спечели множество награди за "Flowers", включително и "Грами", но според Tempo Music Investments това е нямало как да се случи, ако не е съществувала песента на Бруно Марс. В изявление за "TMZ" от компанията посочват: "Безспорно е, имайки предвид комбинацията и броя сходства между двата записа, че "Flowers" нямаше да съществува без "If I Was Your Man".

Компанията не иска само финансово обезщетение от бившата звезда на Disney, но държи Майли Сайръс да получи забрана да изпълнява песента. Важно е да се уточни, че самият Бруно Марс не е част от подателите на съдебния иск, пише "Contact Music".

