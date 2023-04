Популярният американски нео-соул-джаз изпълнител BILAL пристига за първия си концерт във Варна под шапката на SOFIA LIVE FEST

На 9-ти юли, емблематичният американски певец, композитор и продуцент BILAL пристига за първия си концерт във Варна, в клуб Ментол, по покана на SOFIA LIVE FESTIVAL. Популярният изпълнител ще пристигне със своя бенд, за да ни донесе едно незабравимо нео-соул-джаз музикално пътешествие на брега на морето. Варненци и гостите на града ще имат изключителната възможност да се докоснат до невероятния талант на BILAL и легендарното му творчеството.

Bilal Oliver е музикален новатор от легендарната „нео-соул“ ера от края на 90-те и началото на 2000-та. Белязан от възраждането на соул естетиката от „старата школа“ от 70-те години, той преплита нео-соул с рап, R&B и соул в интригуваща смесица от страстни ритми, креативни аранжименти, наслоени вокали и остра, еклектична лиричност.

Bilal Sayeed Oliver е роден във Филаделфия, Пенсилвания. Силният интерес към джаза идва благодарение на баща му, който редовно го води в клубовете в града. През годините пеенето за него става нещо повече от интерес и се записва да учи в New School for Jazz and Contemporary Music в Ню Йорк. В края на 90-те години записва първите си вокали за песни на Grenique, Common и Guru Jazzmatazz, което води до членството му в легендарния колектив Soulquarians, включващ Erykah Badu, Common, D'Angelo, Roy Hargrove, Talib Kweli, Mos Def, Pino Palladino, James Poyser, Q-Tip, Questlove и J Dilla. Музикантът от Пенсилвания издава първият си солов албум „1st Born Second“ през 2001г., в който участват Mike City, Robert Glasper и много от членовете на Soulquarians. Едва през 2010-та на бял свят се появява вторият му албум „Love for Sale“, но през тези 9 години той активно участва в музикалния живот. Beyoncé, Jay-Z, Eykah Badu, Kendrick Lamar, The Roots и много от неговите колеги от Soulquarians са едни от легендите, които са разчитали през годините на BILAL и са го включвали в техни записи. До днес той има издадени 5 студийни албума и безброй концерти. Винаги прави майсторско шоу, а страстта струи от лицето му. Той е истински шоумен, който без проблем успява да очарова публиката.

Първите 200бр. Early bird билети за концерта на BILAL са на цена от 20лв. След изчерпването им цената ще е 25лв., а в деня и на място 30лв. Билетите могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM и партньорските каси.

Врати: 21ч.

Начало: 22.30ч.