Португалската певица MARO с първи концерт в България

Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca, известна професионално като MARO, е талантлива певица, мултиинструменталист, продуцент и текстописец от Лисабон, който ще ни донесе едно незабравимо изживяване от звук и емоция.

Фотограф: Simão Castro Pernas

Тя завършва престижния музикален колеж Бъркли (Бостън) през 2017 г. и официално дебютира на музикалната сцена през 2018 г., след като издава пет албума и едно ЕР. По-късно, през 2019-а, MARO се присъединява към "DJESSE World Tour" с Jacob Collier като част от бандата. В този период от кариерата си подгрява и концерти на артисти като Джеси Джй, Charlotte Cardin и ¿Téo?. Днес тя продължава напълно да разпродава соловите си концерти в Португалия, Испания, Бразилия, Мексико и САЩ.

През 2022 г. MARO печели Festival da Canção, което я извежда на голямата сцена на "Евровизия", където се представи с песента "Saudade, saudade", осигурявайки на страната си място в топ 10.

Албумът от същата година "Can you see me?" показва друга нейна страна с поп, трап и фолк влияния, и заедно с песните от последният ѝ албум от 2023 г., "hortelã" ще донесе в София интимната атмосфера на китарното трио.

Привлякла вниманието на известни личности като Кунси Джоунс, Джъстин Тимбърлейк, Джеси Джей, Трейси Чапман, Lennon Stella, The Paper Kites и много други имена по целия свят, MARO е безспорно един от артистите, които задължително трябва да бъдат гледани.

Билети в мрежата на Eventim и партньорските каси на цена от 50 лв. В деня и на място цената ще бъде 60 лв.

