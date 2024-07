Програма за концерта на Judas Priest в София: Важни подробности и часове

Роб Халфорд и Judas Priest се завръщат в България за мащабен концерт този петък, 19 юли 2024 г. Високооктановото шоу ще се проведе в Арена София и е част от световното турне "Invincible Shield", в което Judas Priest представя не само най-новия си студиен албум, но и всички любими хитове от дискографията на легендарната банда. Самият Роб Халфорд изпрати поздрави към българската публика преди поредния си концерт в у нас – доказателство за взаимното уважение и любов между музиканти и фенове:

Judas Priest, с почти 50-годишна кариера, продължават да покоряват сцените и сърцата на феновете по целия свят. Турнето "Invincible Shield" стартира в Обединеното кралство и Ирландия и преминава през Европа и САЩ, преди да достигне и до София. С новия си албум "Invincible Shield", който включва 14 парчета, бандата затвърждава своя статус на икони в хеви метъла.

Повече за концерта в София

Специални гости на събитието ще бъдат хеви алтернативната рок банда District 13, базирана в Лондон. Съставена от Джон Уайлд (вокали/китара), Алесио Барба (бас) и Асен Милушев (барабани), Групата комбинира хеви метъл и пънк, описвана като кръстоска между Black Sabbath и The Ramones. District 13 са познати на българската публика от участието си на Hills of Rock през 2018 и 2022 г. Дебютният им албум "Soma" получи високи оценки и включва хитове като "Wild Flowers" и "First Impressions".

В едно от последните си интервюта за българската публика фронтменът, вокалист и абсолютна икона на жанра Роб Халфорд, споделя спомените си от последното си идване в България и топлото посрещане от тълпите от фенове. "Почувствах се като някой от The Beatles", споделя той, и няма търпение да се завърне на българската сцена и да види верните си фенове отново за една дълга и незабравима вечер.

Програмата за концерта в петък изглежда така:

18:30 ч. Врати

19:30 ч. District 13

21:30 ч. Judas Priest

За Judas Priest

През своята блестяща кариера, Judas Priest са издали 19 студийни албума, бандата е носител на множество награди, включително "Грами" за "Най-добро метъл изпълнение" и е въведена в Залата на славата на рокендрола през 2022 г. С революционни албуми като "Sin After Sin" и "British Steel", те оставят незаличима следа в музикалната индустрия и продължават да вдъхновяват поколения музиканти и фенове.

Билети за концерта все още има в мрежата на Ticket Station. За повече информация и новини за предстоящи събития, посетете Fest Team и ticketstation.bg, както и профилите в социалните мрежи.