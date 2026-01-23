Първи етап: Избираме представител на "Евровизия"

Утре предстои първото шоу от българската селекция за избор на представител на страната ни на тазгодишния песенен конкурс "Евровизия". Специални гости в първата вечер от надпреварата ще са Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева.

Специалната музикална шоу-програма е тази събота, 24 януари, от 21:00 ч. по БНТ 1.

В музикалната надпревара участват:

Керана и Космонавтите

Михаела Маринова

Михаела Филева

Молец

Роксана

Фики

Прея

Дара Екимова

DARA

DIA

Elizabet

Innerglow

MONA

VALL

Вениамин

Трите етапа на състезанието

Националната селекция за "Евровизия 2026" ще се проведе в 3 етапа.

В първия етап на 24 януари всички 15 артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Гласуването ще е чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през специалната платформа на БНТ eurovision2026.bg.

Във втория етап на 31 януари, събота, от 21:00 ч., ще продължат 7 артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. Той също ще бъде определен чрез комбиниран вот – на професионално жури и на публиката.

В третата, финална фаза, през февруари, победителят ще изпълни на живо по 3 песни, написани специално за конкурса "Евровизия". Песента, която ще представя България във Виена, отново ще бъде определена чрез комбиниран вот от жури и публика.

Източник: БНТ

През 2026 г. във Виена "Евровизия" ще отбележи своето 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал в австрийската столица е на 16 май.

Тежестта на зрителския вот и този на журито

Колко тежест ще има зрителският вот и колко този на журито уточни Антон Андонов, член на Управителния съвет на БНТ.

"Наистина през годините, в които Българската национална телевизия е организирала национална селекция – тъй като сега правим национална селекция за първи път от 13 години насам – да си го признаем честно, имали сме и травматичен опит. Но тази година и в последните месеци с общия екип на Българската национална телевизия всички много сериозно се захванахме със задачата да направим абсолютно честен, абсолютно безпристрастен конкурс и конкурс, който наистина да събира най-доброто и най-конвертируемото в момента", коментира Андонов.

"Разбира се, за да можем да имаме максимално честна и представителна оценка на реалното състояние на нещата в музикалния бизнес, имаме вот на журито, които ще гласуват по време на изпълненията на 15-те участници. А след като 15-те участници изпеят своите песни, се отваря един 15-минутен прозорец, в който зрителите на Българската национална телевизия могат да гласуват чрез сайта. Тук е важно да кажем, че сме създали стройна организация, с която се борим срещу троловете и всеки ще може да гласува само веднъж за любимия си изпълнител. Тоест от един IP адрес може да бъде даден само един глас", уточни той.

