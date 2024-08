Queens of the Stone Age отмениха всички концерти за 2024 г. заради здравето на вокалиста

На 23 август от Queens of the Stone Age обявиха в X, че отменят всички свои концерти през 2024 г. Изпълнителите на "No One Knows" уточниха, че причината е, че Джош Хом трябва да получи "необходима медицинска помощ".

"QOTSA (Queens of the Stone Age) със съжаление съобщават за отмяната или отлагането на всички оставащи концерти през 2024 г. На Джош не му беше даден друг избор, освен да даде приоритет на здравето си и да получи необходими медицински грижи до края на годината", написаха от групата.

