Въвеждат Тейлър Суифт и в Залата на славата на авторите на песни

Тейлър Суифт, Джийн Симънс и Пол Стенли от Kiss, Кристофър "Трики" Стюарт, Аланис Морисет и Кени Логинс са новите членове на Залата на славата на авторите на песни за 2026 г., предаде "Асошиейтед прес". Церемонията ще се проведе на 11 юни в Ню Йорк.

Отличените

Писането на песни от Суифт несъмнено е оформило съвременните тенденции в поп музиката - и тя несъмнено ще привлече допълнително внимание към новите имена в Залата на славата тази година, отбелязва АП. Основателите на Kiss Симънс и Стенли, скоро след слизането на групата от сцената, също ще бъдат признати за своите глем рок класики като "Rock and Roll All Nite" и "I Love It Loud".

Другите нови членове на Залата са легендата на софт рока Логинс ("Footloose", "Danny's Song"), иконата на алт-рока Морисет ("You Oughta Know", "Ironic") и революционният R&B автор на песни, продуцент и рапър Кристофър "Трики" Стюарт, най-известен с творби като "Umbrella" на Риана, "Single Ladies" и "Break My Soul" на Бионсе.

"Музикалната индустрия е изградена върху невероятния талант на авторите на песни, които създават незабравими неща. Без тяхното майсторство нямаше да има записана музика, концертни преживявания или запалени фенове. Всичко произлиза от песента и нейния създател", посочи в изявление председателят на Залата на славата на авторите на песни Найл Роджърс, цитиран от АП.

Залата на славата на авторите на песни е създадена през 1969 г., за да почете тези, които създават популярна музика. Автор със забележителен музикален каталог се квалифицира за въвеждане 20 години след първото комерсиално издание на песен. Сред творците, вече въведени в Залата, са Елтън Джон и Бърни Топин, Брайън Уилсън, Джеймс Тейлър, Брус Спрингстийн, Том Пети, Пол Саймън, Били Джоел, Джон Бон Джови и Ричи Самбора.

