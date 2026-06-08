Ваня Стефанова – женският образ на Сарафов и Гешев: Опит за изпиране на съдебната система

Гледах „Ексклузивното“ интервю на Ваня Стефанова при Георги Любенов в БНТ. Възмутително и обидно, но не защото Ваня Стефанова си позволява да се представя за нещо различно от женския образ на Борислав Сарафов и Иван Гешев, а защото магистратурата и обществото забравят бързо. Обидно е да се остави прокурор, който повече от десетилетие е част от добре сработения механизъм за институционално „опраскване“ и „изпиране“, според конкретния престъпен интерес, безкритично да се представя в образ на изтънчена дама с нежен и балансиран подход към безобразието, в което е превърната съдебната система. Този остър и аргументиран коментар направи съдия Владислава Цариградска в профила си във Facebook.

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Лицето на една „корпорация за рекет“

По думите ѝ призивът за „възстановяване на доверието“ звучи като подкана да забравим, че тя не е външен наблюдател на приватизацията на прокуратурата и превръщането й в частна корпорация за рекет чрез компроматна информация. Тя е част от висшето ръководство на системата от години.

Съдията от Плевен припомня и биографията на Ваня Стефанова. Преди да стане заместник на Борислав Сарафов и впоследствие изпълняващ функциите главен прокурор, от януари 2020 г. Ваня Стефанова ръководи отдел 01 „Специализиран“ във Върховната касационна прокуратура - едно от най-чувствителните и влиятелни звена в държавното обвинение.

Преди това е заместник-председател на ДАНС.

Разследванията за „Осемте джуджета“, „Нотариуса“, изборните престъпления, както и всички обществено значими дела са били под нейното методическо наблюдение в качеството й на ръководител на специализирания отдел. Тя много добре знае кои от магистратите са намесени в търговията с правосъдие, но е мълчала и ще продължи да помага на омертата.

Ваня Стефанова представя дейността на Мартин Божанов „Нотариуса“ през имотни измами, но пропуска другото съществено направление на престъпната деятелност на цялата мрежа от хора, които също бяха удобно скрити след неговата смърт.

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Според доклад от петима прокурори от СГП до Съдийската колегия в досъдебното производство №188/23 е разследвана организирана престъпна група не само за извършване на имотни измами, но и за упражняване на натиск върху магистрати и дискредитиране на съдии, за уреждане на дела и прокурорски "чадър".

Това са констатации от официални документи на прокуратурата, а не мои интерпретации (извадка от доклада - в коментар).

Неудобният въпрос - какво казва съдия Цариградска:

Защо днес Ваня Стефанова отклонява вниманието към „имотните измами“ на Нотариуса, а не към търговията с влияние? Това пита в поста си Цариградска

Доверието не се възстановява с удобни интервюта, уговорени от незаменимия PR Веселин Иванов (моят укротител, който си признава на компроматната индустрия в ръководената от него дирекция на ПРБ).

Доверието не се възстановява и с нов речник, зад който се крият същите престъпни тайни.

Доверието започва от истината – кои са магистратите и другите длъжностни лица, чрез които търговията с правосъдие е превърната в нормалност.

А това означава да се отвори кутията на пандора, в която се крият грижливо и системно събираните малки и големи мръсни тайни, прихванати с държавния ресурс за контрол (СРС-та).

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Именно Ваня Стефанова добре познава ресурсите на тази информация.

През далечната 2015 г. в протича операция пренареждане в МВР, нещо като прегрупирането в ПРБ, но в МВР.

Според публикация от този период „в акцията „Пълна промяна” следва оставката на заместничката на Писанчев – Ваня Стефанова на 27 февруари. Твърди се, че напускането на Стефанова е свързано със скандалната разработка „Червей”, тъй като незаконното подслушване е било съгласувано именно с нея. На свой ред Стефанова би трябвало да е съгласувала действията по „Червей” с Писанчев, но с оставката си спасява кожата му.“

Заради аферата „Червей“ само шефката на СГС Владимира Янева бе обвинена, призната за виновна и наказана (опраскана). Тази вече забравена борба за контрола върху информацията започна с избирането на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, последващото му заместване от Владимир Писанчев и Ваня Стефанова.

Припомням само малък щрих с надежда, че обществото натрупа достатъчно травматичен опит от дългогодишните заблуди, за да има социален рефлекс да разпознава фалша и заблудата.

Една песен от времето на надеждите „Девет милиона мишлета“ може да обясни състоянието днес, предизвикано от силата на досиетата и ченгетата.

Ако българското общество достигна зрялост да регулира живота си със силата на правото, то трябва да е готово да се освободи от "котараците" в правосъдието (и не само), да се пребори за истината и за разкриване на модерните досиета в архивите на ДАНС и МВР.