Войната в Украйна:

"Изчезването на сигнала е терористичен акт", а Борисов и Желязков "нито един път не посочиха Русия като заплаха за ЕС": Анализ

01 септември 2025, 16:35 часа 210 прочитания 0 коментара
"Изчезването на GPS-сигнала на самолета, с който е пътувал председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, е терористичен акт. Следва да се разглежда и оценява като такъв. Съмненията на ЕК са, че това е "груба намеса" от страна на Русия".

Това пише журналистката Емилия Милчева в профила си в социалните мрежи по повод инцидента от неделя вечер. Припомняме, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета близо до Пловдив. Наложило се е пилотите да използват хартиени карти, за да приземят самолета.

"А в изявленията си вчера и премиерът Желязков, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов толкова внимаваха, че нито един път н е посочиха Русия като заплаха за сигурността на ЕС. В прессъобщението на МС бяха спестили и оценката на Урсула фон дер Лайен за Путин", подчертава още журналистката. 

В дискусията е цитиран и текста на журналиста Атанас Чобанов от BIRD.BG: "Поправете ме ако бъркам. GPS сигнал се заглушава с мощно радио. Мощното радио дето спря сигнала на Летище Пловдив е било някъде из тракийско равно поле, но не много далеч от летището. Шефката на Еврокомисията би трябвало да я чакат в Пловдив цяла армия на НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и каквито там клети служби има държавата. Те би трябвало да имат техника да чуят това радио и като са получили сигнал за проблем с GPS-а на летището би трябвало да се юрнат да го намерят и да го спрат. Навремето гледахме във филма "Щирлиц" как преди 80 години едни фашистки камионетки с пеленгатори в Берлин ловяха руски радисти, че даже и ги хващаха без "би трябвало"...", пише той.

Според Милчева "действието е тероризъм, насочен срещу сигурността на ЕС в ден, в който се обявяват проекти, приоритетни за колективната сигурност".

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
