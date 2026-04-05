Сравнение: Какви са цените на горивата в България и Унгария

Бившият съпредседател на "Зелено движение" и бивш член на председателския съвет на "Демократична България" Владислав Панев и кандидат за народен представител от ПП-ДБ направи сравнение между цените на горивата в България и Сърбия. По този начин той "разбива мита на Възраждане, че с руски петрол горивата ще поевтинят с 40 процента. В Сърбия с рафинерия на Газпром нефт и без санкции те са с 10% по-скъпи. Нека да сравним цените и в друга другаруваща с Русия държава - Унгария.", пише Панев в своя Фейсбут профил. Ето какви са наблюденията му към 4 април 2026 г.

Цени

Средна цена на масовия бензин:

- в България - 1.48 евро на литър.

- в Унгария - 1.77 евро.

Средна цена на дизела:

- в България - 1.72 евро.

- в Унгария - 1.97 евро.

Средна цена на пропан бутана:

- в България - 0.77 евро.

- в Унгария - 0.89 евро.

Данни от миналата година

"Ще кажете, че това е така, понеже петролопровода Дружба беше повреден и не работи. Извадих данни обаче и към 5 април миналата година. Те сочат, че цените на бензина и дизела в България са били съоветно 1.27 евро и 1.25 евро. А в Унгария са били 1.48 евро и 1.52 евро. Чувствително по-скъпо," коментира още Панев.

По думите му "няма значение откъде внасяш петрол. Определящото за цените е колко са ДДС и акцизите. ДДС в Унгария от много години е 25 процента. Между другото безумното харчене на пари у нас кара експерти да смятат, че още догодина ДДС ще бъде повишен и в България. Затова е важно да овладеем разходите, защото иначе всичко ще ни излезе през носа".

