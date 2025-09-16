Кметът на Пазарджик: Дворът на всяко училище кипи от живот.

На 15 септември дворът на всяко училище кипи от живот. Именно в класната стая всеки млад човек протяга ръце към живота - навикът да питаш, смелостта да търсиш и радостта да разбираш. Скъпи първокласници, не бързайте да сте „перфектни“. Бързайте да сте любопитни. Четете, питайте, опитвайте пак – ние сме до вас. Това заяви кметът на Пазарджик Петър Куленски за откриването на началото на учебната година.

Ученици, тази година е предизвикателство и шанс. Нужни са труд и характер – да избирате доброто, когато е по-лесно да изберете другото. Учители, вие палите светлината. Благодаря за търпението и точните думи, които променят съдби. Общината е ваш партньор – в сигурността, класните стаи, дигиталните кабинети и извънкласните дейности, каза Куленски.

Родители, училището е продължение на вашия дом. Когато детето вижда уважение, книги и добър пример – носи ги и в клас, приозва той.

"Благодаря и на невидимите герои – хигиенисти, охранители, полицаи, библиотекари, треньори. Вие също сте учители, защото начинът, по който изпълнявате дълга си, се превръща в своеобразно огледало за всеки човек и средата, която иска за себе си. Да направим от тази учебна година - годината на светлината. Повече „защо“, повече „как“, повече „успях“. И накрая да кажем: „Струваше си. Израстнахме.“ Здраве и хъс за децата, търпение за учителите, мъдрост за родителите. На добър час, Пазарджик!", пожела Куленски.