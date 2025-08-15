Община Пазарджик разширява системата за разделно събиране на отпадъци

Община Пазарджик предприе незабавни действия за почистване на натрупаните отпадъци около контейнерите в града. Закупени са два специализирани камиона, които ежедневно ще обслужват проблемните участъци, където сметоизвозващата фирма „Брокс“ не е изпълнила задълженията си.

Екипите ще работят заедно с екоинспекторите на общината, които ще документират всяко нарушение и ще налагат санкции в размер на 1 500 лв. за необслужен контейнер и за непочистена площадка.

На 13 август бяха съставени 17 акта за констатирани нарушения на обща стойност 61 500 лв., които ще бъдат удържани от месечната фактура на „Брокс“. Днес бяха установени още 6 нарушения, като наложените глоби възлизат на 9 000 лв. Освен това беше констатирано, че фирмата не е извършила почистване и миене на улиците по утвърдения график, за което ще бъдат наложени допълнителни санкции.

В същия ден са съставени предупредителни протоколи на верига хранителни магазини, които системно засипват площадките около контейнерите с кашони и чували. При продължаване на нарушението, ще бъдат наложени глоби съгласно действащото законодателство.

Разширяване на системата за разделно събиране



Община Пазарджик започна поставянето на 69 нови цветни контейнера тип „иглу“ за разделно събиране на отпадъци. Те ще бъдат разположени на 23 нови точки в града. Контейнерите са с по-тесни отвори, за да се предотврати изхвърлянето на битови и строителни отпадъци, и са предназначени за пластмаса, хартия и стъкло.

Паралелно с това старите контейнери тип „ракла“, които години наред са били използвани неправомерно, се подменят с нови от тип „иглу“.