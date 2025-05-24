Честит 24 май - Ден на словото, просвещението и духовността в Плевен

С многолюдно шествие и празничен дух Плевен отбелязва днес един от най-българските празници - 24 май, Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тържественото честване започна по традиция от площад „Стефан Стамболов“, където пред Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ и тази година се събраха стотици ученици, учители, просветни и културни дейци, представители на държавната и местна власт, институции, десетки граждани. Предвождано от свещеници с иконата на Светите братя, под звуците на изпълненията на музиканти от детски училищни оркестри и мажоретки, шествието премина през централната пешеходна зона до паметника на Св. Св. Кирил и Методий, където тържествен водосвет отслужиха свещеници от плевенските православни храмове. Рецитал за буквите представиха плевенският творец Диян Павлов – Джими и деца от четвърти клас на НУ „Патриарх Евтимий“. Част от празника бяха и музикантите от Общинския духов оркестър.

Слово за 24 май произнесе кметът д-р Валентин Христов:

„Ако България има свое безценно съкровище – това е българската азбука, която честваме днес!

Преди повече от 11 века Светите братя Кирил и Методий се заемат с нелеката задача да съставят нова и различна писменост от съществуващите по това време - гръцка и латинска. Това е безпрецедентен акт с огромно историческо значение.

Да съхранят и разпространят глаголицата се пада на техните ученици Климент, Наум и Ангеларий, които успяват с помощта на България да я запазят и развият, за да имаме днес самочувствието на народ, заел своето заслужено и достойно място на картата на Европа и света!

Ние, техните наследници, сме длъжни да продължим святото дело на братята, да пазим славянската писменост чиста и да я предаваме на нашите деца, а те - на техните!

Поклон пред делото на светите братя Кирил и Методий и техните последователи!

Благодарим на всички знайни и незнайни учители и просветители, на всички съвременни пазители на духа и словото - педагози, писатели, поети, журналисти, учени, библиотекари, хора на изкуството и културата.

Честит 24 май – Ден на словото и знанието!“

В знак на признателност пред делото на Светите братя Кирил и Методий и с почит към всички просветители и верни следовници на святото им дело, пред барелефа бяха поднесени венци и цветя.

Празничният ден продължи с общо изпълнение на химна „Върви, народе възродени!“, създаден по стихове от Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков. Песента е изпълнена за първи път на 11 май 1901 г. в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методий и на българската просвета. Година по-късно, за Деня на българската просвета и славянската писменост, се подема и запява от всички училища в страната. Днес в един глас на централния площад в Плевен песента запяха училищни хорове, заедно с Общински хор „Гена Димитрова“.

За деня на словото, просвещението и духовността в пространството пред Военния клуб на Плевен и тази година е обособена Алея на книгата.