Плевен с тържествена заря – проверка за Трети март (СНИМКИ)

Тържествена заря - проверка постави финал на празничния Трети март в Плевен. Тя събра десетки плевенчани и гости тази вечер на централния площад „Възраждане“. Провеждането й бе възстановено от Община Плевен и Пето бригадно командване през 2025 година след близо 20-годишно прекъсване.

Военните роти бяха строени в 18,30 часа на площада, поставени бяха и жертвеници, символизиращи вечния огън. Строят бе приет от командира на Пето бригадно командване полк. Иван Вълев, командващ тържествената заря-проверка бе подполк. Даниел Захариев. В ритуала участва и Общинският духов оркестър с диригент Пламен Марков.

Да почетат героите, паднали за Свободата на България, на площад „Възраждане“ тази вечер бяха народни представители, кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметове, председателят на Общински съвет - Плевен доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници, областният управител на Област Плевен Александър Йотков и заместник областният авлин Фильовски, военнослужещи и много граждани.

„На днешната дата преди 148 лета българският народ извоюва свободата си! След подвига на Априлското въстание и величавото българско опълчение по време на Руско-турската освободителна война, България възвръща своето изконно място на картата на Европа и света. Единствената древна европейска държавност, запазила първоначалното си име през вековете! България! Звучи гордо!“, каза в словото областният управител Александър Йотков.

Прочетени бяха имената на български ханове и царе, на предводители на въстания против османците, на възрожденци, на борци за свободата на България, на воини, загинали във войните за независимостта на България, в Балканските и в Първата световна война. Почетена бе и паметта на българските военнослужещи, загинали в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

След едноминутно мълчание в знак на почит към загиналите за свободата на България, центърът на Плевен бе огласен от гърмежи, празнична заря освети небето над града.