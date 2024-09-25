Вижте листата на ДПС-Доган за парламентарните избори на 27 октомври в 15 МИР - Плевен

Представяме ви листата на "Алианс за права и свободи" (ДПС-Доган) в 15 МИР - Плевен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
- Марио Киров Рангелов
- Юлиян Александров Йовков
- Бейхайдин Исмаил Исмаил
- Стефан Тошков Стефанов
- Ибрахим Мехмедов Шукриев
- Рослан Габриелов Писин
- Накрие Кемалова Селейдинова
- Ангел Антонов Михайлов
- Ивайло Маринов Стоянов
- Асен Красимиров Асенов
- Йосиф Генадиев Илиев
- Юлиян Емилов Кънчев
- Светослав Даниелов Илиев
- Момчил Иванов Митов
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.