Вижте листата на ДПС-Доган за парламентарните избори на 27 октомври в 15 МИР - Плевен

Представяме ви листата на "Алианс за права и свободи" (ДПС-Доган) в 15 МИР - Плевен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

Марио Киров Рангелов Юлиян Александров Йовков Бейхайдин Исмаил Исмаил Стефан Тошков Стефанов Ибрахим Мехмедов Шукриев Рослан Габриелов Писин Накрие Кемалова Селейдинова Ангел Антонов Михайлов Ивайло Маринов Стоянов Асен Красимиров Асенов Йосиф Генадиев Илиев Юлиян Емилов Кънчев Светослав Даниелов Илиев Момчил Иванов Митов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.