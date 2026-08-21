Доскорошен зам.-кмет милионер отново бие по богатство кметовете на големите градове

Столичният кмет Васил Терзиев (ПП-ДБ) не е посочил недвижимо имущество в декларацията си пред Сметната палата, подадена през пролетта на настоящата година и отнасяща се за 2025 г. По традиция - лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да подадат тези документи в определен срок, а самите данни стават публично достояние през август всяка година. В подаденото от градоначалника на София се вижда, че е продал апартамент с площ 118 кв. м в столицата за 674 762 лева, което се равнява на 345 000 евро.

Терзиев декларира налични парични средства в размер на 111 000 лева, или 56 242 евро - от продажбата на имота. В три банкови сметки в страната той разполага общо с 243 352 лева (124 423 евро). Така общите му средства са 180 665 евро. Парите са от заплата, продажба на недвижим имот, заеми и дивидент. По договор за заем с местно лице кметът си е възвърнал 68 484 лева (35 015 евро).

Самият той изплаща ипотечен кредит към банка за над 890 000 евро, към физически/юридически лица има заем за 45 000 лева (23 хил. евро), плюс още един заем към банка за 18 775 лв. (над 9500 евро).

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От заплата за 2025 г. е взел 154 890 лева бруто, което се равнява на 79 193 евро. Това прави по 12 907 лева бруто на месец, или 6600 евро.

Снимка: Васил Терзиев, Столична община

Пловдивският кмет Костадин Димитров отстъпва сериозно по богатство на заместника си Владимир Темелков

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Кметът на Пловдив Костадин Димитров (ГЕРБ) не е декларирал никакви налични парични средства, но е посочил, че в банкова сметка разполага с 42 902 лева (21 935 евро) - пари от заплати. Съпругата му е с 12 500 евро в сметката си. Градоначалникът изплаща потребителски кредит с лихва 4,56% на обща стойност 7345 лева, или 3755 евро.

От трудови възнаграждения като кмет на Пловдив той е спечелил 79 014 лева за 2025 г., което се равнява на 40 399 евро. Това прави по 6584 лева бруто на месец, т.е. по 3366 евро.

Снимка: Костадин Димитров, БГНЕС

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Димитров сериозно отстъпва по състояние на един от доскорошните си заместници - Владимир Темелков, който бе заместник-кмет "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование". През лятото на 2024 г. той беше кандидат на ГЕРБ за министър на електронното управление в несъстоялия се тогава проектокабинет на Росен Желязков. През есента на 2025 г. пък попадна под светлините на прожекторите, когато подаде оставка от поста си в общината, но след разговор с Бойко Борисов я оттегли. Само че напусна окончателно вече през май 2026 г. - поради поемането на ангажименти на национално ниво в ГЕРБ, свързани с Младежката академия на партията и координационна дейност в страната.

За 2025 г. Темелков е декларирал почти 2,5 млн. лв. налични парични средства (1,27 млн. евро) - от заплати, спестявания от предходни години, върнати суми по предоставени заеми. В банкова сметка той посочва още над 19 хил. евро. Зам.-кметът на Пловдив и в предишни години впечатляваше със състоянието си - в декларацията му за 2023 г. се виждаше, че към онзи момент е разполагал с цели 4,12 млн. лв. от заплати и дивиденти, а година по-късно сумата спадна до 2,5 млн. лв.: Зам.-кмет на Пловдив бие по богатство Терзиев и кметовете на другите големи градове.

Темелков е декларирал сега, че от договори за заеми с местни лица от 2023 и 2024 г. е взел общо над 1,4 млн. лв., или повече от 723 000 евро. Самият той изплаща два ипотечни кредита с лихви от 2,2% и 2,48% - на обща стойност над 251 000 евро. Разполага и с кредитна карта с лимит от 30 000 лева и лихва 15,6% - там размерът на задължението му е 4581 лева. От заплата за изминалата година е прибрал 49 619 лева, т.е. 25 369 евро, което се равнява на 2114 евро бруто на месец.

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Снимка: Владимир Темелков (вдясно), пресцентър на ГЕРБ

Благомир Коцев с дарения от баща си за погасяване на заеми

Кметът на Варна Благомир Коцев (ПП) не е декларирал недвижимо имущество, превозни средства и налични парични средства за 2025 г. В банковите си сметки в страната той посочва общо състояние от 90 805 лева, което се равнява на 46 427 евро.

Няма вземания или задължения, а от заплата като градоначалник през миналата година е спечелил 68 101 лева (34 819 евро), което прави по 2900 евро бруто на месец.

Важно е да се припомни, че на 8 юли 2025 г. Коцев беше задържан при акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) във Варна и прекара голяма част от годината в ареста. Той бе пуснат на свобода на 28 ноември под парична гаранция в размер на 200 000 лева, която бе събрана от негови съмишленици и съпартийци за няколко часа: Съдът реши: Остави 200 000 лв. парична гаранция на Благомир Коцев.

Коцев беше обвинен за престъпно сдружаване (първоначално като организирана престъпна група) с цел извършване на корупционни престъпления в периода от юли 2024 г. до май 2025 г. Според прокуратурата в схемата са участвали общински съветници, бизнесмени и неназован депутат, а целта е била процент от парите за обществени поръчки да бъдат връщани към партийна каса. И още - искане на подкуп от собственичка на компания за обществено хранене (обвиненията се уповаваха почти изцяло на нейните показания), и принуда върху длъжностни лица и бизнесмени с цел имотна облага: Свидетелят срещу Коцев Диан Иванов: Оттеглих показанията си, защото са дадени под натиск.

От декларацията на кмета на Варна се вижда още, че баща му Рубин Коцев му е покрил два безлихвени заема за по 236 000 лева.

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Снимка: Благомир Коцев, БГНЕС

Кметът на Бургас Димитър Николов отстъпва пред съпругата си

Кметът на Бургас Димитър Николов (ГЕРБ), чийто град ще приеме "Евровизия" през 2027, не е декларирал налични парични средства, а само такива на съпругата му - 8000 лева. В три свои сметки обаче градоначалникът е посочил над 35 000 евро - пари от заплати и собствени средства. В един от банковите си акаунти пък съпругата му Гергана Николова разполага с над 190 000 евро (заплата, дивидент, собствени средства). Кметът има кредитна карта с лимит 50 000 лева и лихва 9,9%.

От заплата за 2025 г. Николов е взел близо 60 хиляди лева, или малко над 30 000 евро, което прави по 2534 евро бруто на месец. Съпругата му печели повече на месец - по 3242 евро бруто, а освен това има над 46 000 евро дивидент за годината.

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Снимка: Димитър Николов, Община Бургас

Останалите кметове на големи градове

Сред останалите кметове на големи градове впечатление прави, че Живко Тодоров (ГЕРБ, Стара Загора) не е декларирал никакви средства в банкови сметки или налични, т.е. има под 5000 евро.

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Градоначалникът на Русе Пенчо Милков (БСП) си е купил на търг през 2025 г. поземлен имот урбанизирана територия в Нисово, Община Иваново, с площ над 1000 кв. м. Цената е 32 520 лева, платена с пари от потребителски кредит и заплати. Продал е и лек автомобил "Нисан" за 35 000 лева. Разполага с над 31 хил. евро в сметки и в брой, докато съпругата му допринася с още над 17 хил. евро. На името на градоначалника има два потребителски кредита, лизинг и кредитна карта.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев (ПП-ДБ) декларира единствено 21 000 евро от спестявания. Има и задължения на обща стойност над 81 000 евро.

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Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн (ДПС) миналата година си е купил апартамент (104 кв. м) и гараж (33 кв. м) в София за близо 140 000 евро, като е важно да се отбележи, че притежава половината от тях. Произходът на средствата е от заеми. Той има два такива - за общо 550 000 лв., или 281 210 евро. В банковата си сметка има 16 260 лева (8313 евро), а впечатление прави, че от "доходи от други източници" е спечелил 55 000 лв. за годината (28 121 евро). Заплатата му е била общо 42 908 евро.

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