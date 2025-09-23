Войната в Украйна:

Пуснаха движението по обновеното Кукленско шосе в Пловдив

23 септември 2025, 14:07 часа 229 прочитания 0 коментара
Изцяло ремонтираното Кукленско шосе в Пловдив е отворено за движение от тази сутрин, след като през уикенда бе рехабилитирана и последната отсечка в района на Митница – Пловдив, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. С това приключва обновяването на една от входно-изходните артерии на града заедно с прилежащата инфраструктура – тротоари, бордюри, подземни комуникации, посочва кметът на Пловдив Костадин Димитров, цитиран в съобщението. 

Изключение прави единствено кръстовището с улица “Индустриална“, което ще бъде ремонтирано едва след като бъдат положени комуникациите по проекта на ВиК за Южния обходен колектор.

От фирмата-изпълнител заявиха, че до две седмици при подходящи атмосферни условия ще бъде положена маркировка на най-новите участъци, ще бъдат извършени и довършителни дейности по средната ивица и тротоарните настилки, посочват още от общината. 

 БТА припомня, че в края на август кръстовището на бул. “Кукленско шосе“ и ул. “Скопие“ бе асфалтирано в две поредни нощи.

Реконструкцията на бул. "Кукленско шосе" е на стойност 1,5 млн. лева.

Спасиана Кирилова
