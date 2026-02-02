Реставрират Античния Форум на Филипопол – Изток и Юг

Проектът за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на археологическия комплекс Форум Изток - Юг беше представен на пресконференция от кмета на Пловдив Костадин Димитров, заедно със зам.-кмета по култура Пламен Панов и проектантите арх. Венета Петкова и доц. д-р Иво Топалилов. Представянето се състоя след като Община Пловдив обяви обществена поръчка за реализирането на проекта, като срокът за подаване на документи е до 4 март.

„Това е поредната археология, която Пловдив ще покаже на жителите и гостите на града. След реставрацията на Източна порта, Одеона на Филипопол и Небет тепе, сега имаме още нещо, което да е в синхрон с това Пловдив да е модерен град, но да показва и своята историческа даденост“, заяви кметът Костадин Димитров.

Основната идея е да бъде показан най-ранният строителен период на античния площад – времето, когато градът става част от Римската империя. Форум Изток - Юг е с ключово историческо значение, тъй като е бил централният площад на античния град. До момента са експонирани северната и западната част на форума, а настоящият проект цели да допълни южния и източния сектор и така да завърши цялостното пространство.

„Идеята на проекта е да допълним другите два сектора от форума, за да може посетителите да придобият цялостна представа за това как е изглеждал площадът и как се е променял през различните периоди от своето съществуване“, подчерта доц. д-р Иво Топалилов.

В архитектурно отношение проектът залага на възстановяване на най-слабо познатия, но най-добре документиран етап от развитието на форума – т.нар. пясъчен период, характерен за римо-дорийския стил. Проучени са над 200 архитектурни елемента, което дава пълна информация за този строителен етап и позволява научно обосновано експониране.

Водещият проектант арх. Венета Петкова обясни, че проектът надхвърля рамките на класическата реставрация. „С нашия проект не предлагаме само реставрация и консервация на обекта, а той да бъде естествено продължение на градската градина. Ще бъде направен пешеходен пробив от южната страна, който ще позволи на хората да преминават напряко през форума.“

По думите ѝ археологията ще бъде осветена по няколко начина и ще функционира като сцена на градския площад.

„Предвиждаме ефектно осветление при събития, както и инсталация за мапинг шоу. Стените на сградата на Централна поща ще се използват за прожекции, чрез които ще представим 3D възстановка на форума и ще покажем как е изглеждала Агората през този период“, допълни арх. Петкова.

Проектът обхваща площ от около 8000 кв. м. и включва още озеленяване, поливна система, санитарни помещения, двуезични информационни табели и лапидариум за архитектурни елементи.

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов припомни, че за бъдещето на форума вече са провеждани обществени обсъждания.

„Надяваме се южната и източната част на форума да се превърнат в притегателен център за хората – включително и за преминаващите през подлеза. Идеята е те да предпочитат маршрута през самия форум и така естествено да се включват в Главната улица. Площадът трябва да бъде живо обществено пространство – място за срещи, общуване и културен живот, а не просто транзитна зона“, посочи Панов.