Срещу наркобизнеса в Пловдив: Събарят постройки в "Столипиново", сочени за тайни депа

Акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с тайни наркодепа и скривалища на дилъри, започна в пловдивския квартал "Столипиново". Предвижда се и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. "На един от адресите живеят лица, които назад във времето са осъждани за разпространение на наркотици. Последната присъда на едно от лицата е буквално преди около три месеца", каза директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов в ефира на Нова телевизия.

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По думите му в масивни метални врати и огради са били направени отвори, през които наркотични вещества са били предавани директно на купувачите.

"Органите на Министерството на вътрешните работи ще приложат цялата строгост на закона, включително и с други институции, така че чувството за справедливост да се върне в общественото ни пространство", предупреди Костадинов.

Част от собствениците вече са започнали доброволно да премахват незаконните постройки в определения срок. От районната администрация очакват броят на обектите, които ще бъдат премахнати, да продължи да расте.