2/3 от електората на ГЕРБ и ДПС няма да гласува на първи тур: Според социолози на балотажа ще имаме "чисто нови избори"

Голяма част от електоратите на ДПС и ГЕРБ, между половината и 2/3, няма да гласува на първи тур. За този електорален корпус ще има конкуренция между основните кандидати. Такава прогноза направи Първан Симеонов от агенция "Мяра" по повод предстоящите президентски избори на 25 октомври.

Според него към началото на октомври има очакване за малко по-ниска активност - 35,4%, което е около 2 300 000 души. Такава прогнозна активност би била осезаемо по-ниска от тази на последните и президентски, и парламентарни избори.

"Вероятно това се дължи на факта, че това не са парламентарни избори, където навсякъде структурите по страната работят. Също така като че ли на тези избори се очертава сравнителна яснота за битката. Т.е. не е толкова ожесточена кампанията", коментира Симеонов.

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По думите му по всичко личи, че се очертава втори тур, но социологът допусна, че за 3 седмици могат да настъпят промени в нагласите.

"Ниската избирателна активност ще даде възможност за по-отчетливи интересни явления по-надолу в класирането. Също така кандидати с по-широка периферия ще са в по-неизгодна позиция", смята той.

Мнението му е, че са демобилизирани младите хора и по-новите избиратели, а по-възрастните са по-мобилизирани.

Прогнозните резултати

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"На президентски избори много често се гласува "против", особено на втори тур. Настоящата поляризация може да доведе до това за единия от кандидатите да се гласува протестно и наказателно - да събере вота "срещу" другия", коментира Първан Симеонов и обяви предварителните прогнози за резултатите на "Мяра".

Според тях ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от твърдо решилите да гласуват, а за Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,3%, прогнозират социолозите.

И при "Мяра" третото място остава за двойката Костадин Костадинов – Петър Волгин, зад която стои "Възраждане". Агенцията им дава 8,8%.

Останалите кандидати за президент, които надхвърлят един процент са Ивелин Михайлов от "Величие" (4,2%), бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов (2,7%) и лидерът на МЕЧ Радостин Василев (2,2%).

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Според Симеонов изпъква резултатът за Костадин Костадинов и Петър Волгин.

Той коментира и на какво се дължи очакваният силен резултат на Илияна Йотова.

"Масовото съзнание има малко по-инерционна логика. Това е по-скоро продължение на президентската роля и влиянието на "Прогресивна България". Заради сливането на публичните образи на Йотова и ПБ е възможно гласуването срещу нея да се превърне в своеобразно изразяване на отношение към властта", добави той.

На втория тур ще имаме чисто нови избори, категоричен е Първан Симеонов.

Данните са от независимо изследване на "Мяра", проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. То е възложено, проведено и финансирано от агенция "Мяра". Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.