70 хил. души остават без обувки: "Величие" обвиняват човек от ГЕРБ

29 октомври 2025, 11:02 часа 306 прочитания 0 коментара
Депутатът от "Величие" Красимира Катинчарова повдигна темата за ортопедичните обувки и плоскостъпието по време на брифинг в парламента. От най-малката формация обвиняват човек от ГЕРБ в лицето на бившия министър на здравеопазването Костадин Ангелов, че е подписал една наредба през 2021 г., която сега е променена и  благодарение на нея сега се оставят между 60 и 70 хил. души без ортопедични обувки. 

"Повече между 60 и 70 хил. души се нуждаят от индивидуални ортопедични обувки. Те ще бъдат лишени от достъпа до изработката на ортопедични и индивидуални обувки, заради факта, че с промени в тази наредба пред тях е поставен срок от 7 дни, който тече в момента, в който те трябва да се регистрират като здравни заведения едва ли не", каза Катинчарова. 

По думите й това е невъзможно и е безумно да се иска от тези хора. "Този крак може да бъде на диабетик, който е с ампутирани пръсти, те губят чувствителност", добави Катинчарова.

Децата, които може да станат инвалиди

Катинчарова посочи, че тези хора, които са специалисти по стъпалата на между 60 и 70 хил. души са си направили труда да изследват децата. 

"Те са установили, че 80% от тях страдат от плосктъпие. Това означава една почти сигурна инвадилизация", каза още Катинчарова. ОЩЕ: Как да предотвратим плоскостъпието?

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ортопедични сандали плоскостъпие Величие 51 Народно събрание Красимира Катинчарова
