Ако Йотова се оттегли заедно с Радев, Рая Назарян става президент

Все по-настойчиви стават сигналите за възможността държавният глава Румен Радев да слезе на политическата сцена още за тези избори, напускайки предсрочно президентския пост.

Пред България обаче стои един интересен казус - ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова. Тогава постът остава вакантен, но конституцията има онговор за този казус.

Ако се стигне до такава ситуация, председателят на парламента Рая Назарян трябва да поеме функциите на президент.

Президентски избори в 2-месечен срок

"Докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят предсрочно пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава", коментира конституционалистът Наталия Киселова.

Тя допълни, че Народното събрание е длъжно да насрочи избори в двумесен срок за президент и вицепрезидент.

"Преди 2 години ви казах, че е възможно в лицето на председателя на Народното събрание да бъдат съвместени 3 длъжности – изпълняващ функциите на президент, служебен министър-председател и председател на парламента. Това показва, че логиката на конституционната промяна е била водена от конкретни персони", допълни Киселова.

"Кой от двата избора има предимство? Конституцията е предвидила последователност по отношение на тях. Дали трябва да се отложат изборите за Народно събрание – това вече е въпрос, който след консултации с парламентарните групи трябва да бъде решен", коментира още тя.

Източник: БГНЕС

Киселова обясни какво предвижда Конституцията, ако президентът подаде оставка.

"Конституцията казва, че държавният глава, респективно вицепрезидентът, ако приемем, че има такова възможно развитие на нещата, дали едновременно, дали поотделно, това вече е въпрос на техни решения, Конституционният съд трябва самостоятелно по отношение на едната и на другата оставка, ако има такива, да се произнесе, като също няма срок и дотогава, докато няма решение на Конституционния съд по отношение на единия или другия, те изпълняват функциите си", заяви тя.

"Трети март" предлага мигновено лидерство на Радев

В същото време вчера лидерът на "Движение Трети март" Тихомир Атанасов коментира непоколебимата позицията на своята формация в подкрепата й към президента. Нещо повече, Атанасов заяви, че веднага е готов да отстъпи на Радев лидерството на партията.

Той поясни, че движението е било създадено с надеждата да се превърне в масово движение и евентуално партия, но процесът е бил непълен.

"За нас Румен Радев е единственият политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза. Разговарял съм с него, но не сме го уведомили за припознаването му по време на учредителния конгрес. Това беше спонтанно решение", обясни лидерът на "Трети март".

Атанасов отговори на думите на президента, че тези, които се представят от негово име, са "поставени лица на олигархията". "Нито съм бил, нито ще бъда представител на олигархията. Това няма с какво да ни засегне", каза той пред Нова тв.

Атанасов беше категоричен за позицията си при евентуално обявяване на президентска формация. "С две ръце бих гласувал за него и ще дам мястото си на председател, ако Радев тръгне на избори", каза той.