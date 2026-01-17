Любопитно:

Секретарят на Радев го призова да направи партия с народно "допитване" (ВИДЕО)

17 януари 2026, 11:10 часа 519 прочитания 3 коментара
Секретарят на Радев го призова да направи партия с народно "допитване" (ВИДЕО)

Президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов публикува в профила си във Фейсбук клип с призиви към Румен Радев да направи партия. Това се случи в петъчния ден, в който Алиансът за права и свободи прие и веднага върна третия мандат за съставяне на правителство, а държавният глава каза след срещата: "Време е за избори!".

Във видеото няколко мъже апелират към Радев да оглави свой политически проект.

"Изминаха 9 години, откакто президентът Румен Радев дойде в Симеоновград и това, което той обеща, го изпълни и устоя своите обещание. Сега Ви моля, господин генерал, моля Ви, влезте дълбоко в политиката и отървете българския народ от тази агония, защото само Вие можете! Нека България запомни името Ви вовеки! Успех!", казва във видеото мъж около 50-те.

Още: Явор Гечев: Ако Румен Радев се появи на политическия терен, ще измете сегашните играчи

Глас зад кадър се обръща към друг, когото нарича "Койчев", и го пита при едни евентуални парламентарни избори "в края на март или април месец", ако излезе Румен Радев би ли го подкрепил. "При положение, че се кандидатира - винаги!", отвръща той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"И сега съм при работническата класа", продължава гласът зад кадър, представяйки трети човек, когото пита: "Ярославе, за кого би гласувал на следващите парламентарни избори?". "Ще гласувам за генерал Румен Радев, ако се кандидатира", отвръща мъжът.

Видеото продължава с "анкета" със същия въпрос и сходни отговори.

Още: Изкуква и се прибира: Борисов за изявите на президента, иска ГЕРБ да бъдат готини (ВИДЕО)

От голямо „Д“ вървим към голямо „М“ – мафиотска държава

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Димитър Стоянов предсрочни парламентарни избори Румен Радев
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес