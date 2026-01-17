Секретарят на Радев го призова да направи партия с народно "допитване" (ВИДЕО)

Президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов публикува в профила си във Фейсбук клип с призиви към Румен Радев да направи партия. Това се случи в петъчния ден, в който Алиансът за права и свободи прие и веднага върна третия мандат за съставяне на правителство, а държавният глава каза след срещата: "Време е за избори!".

Във видеото няколко мъже апелират към Радев да оглави свой политически проект.

"Изминаха 9 години, откакто президентът Румен Радев дойде в Симеоновград и това, което той обеща, го изпълни и устоя своите обещание. Сега Ви моля, господин генерал, моля Ви, влезте дълбоко в политиката и отървете българския народ от тази агония, защото само Вие можете! Нека България запомни името Ви вовеки! Успех!", казва във видеото мъж около 50-те.

Още: Явор Гечев: Ако Румен Радев се появи на политическия терен, ще измете сегашните играчи

Глас зад кадър се обръща към друг, когото нарича "Койчев", и го пита при едни евентуални парламентарни избори "в края на март или април месец", ако излезе Румен Радев би ли го подкрепил. "При положение, че се кандидатира - винаги!", отвръща той.

"И сега съм при работническата класа", продължава гласът зад кадър, представяйки трети човек, когото пита: "Ярославе, за кого би гласувал на следващите парламентарни избори?". "Ще гласувам за генерал Румен Радев, ако се кандидатира", отвръща мъжът.

Видеото продължава с "анкета" със същия въпрос и сходни отговори.

Още: Изкуква и се прибира: Борисов за изявите на президента, иска ГЕРБ да бъдат готини (ВИДЕО)

От голямо „Д“ вървим към голямо „М“ – мафиотска държава