АЛДЕ реши: Всеки член на формацията ще отнесе ареста на Благомир Коцев до парламента на страната си

С резолюция срещу политическите арести, политически мотивираните преследвания и ерозията на върховенството на правото в България излезе конгресът на Алианса на демократите и либералите в Европа (АЛДЕ), който се проведе на 24 и 25 октомври в Брюксел. В него от страна на "Продължаваме Промяната" като партия членка на АЛДЕ участваха председателят на ПП Асен Василев, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ акад. Николай Денков, бившият съпредседател на ПП Кирил Петков и заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова.

В резолюцията партиите членове на АЛДЕ се призовават да повдигнат въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.

Освен това се настоява за временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ) до освобождаването на всички политически затворници.

Потвърждава се решението за организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe (Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото на АЛДЕ.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Отбелязва, че:

България е държава членка на ЕС от почти 20 години, но преживява отстъпление по отношение на демокрацията, върховенството на правото и свободата на медиите. Възприятията за независимост на съдебната власт и за нивата на корупция в България са сред най-ниските в ЕС. През последните месеци се наблюдава тревожен модел на политическа намеса в съдебните дела, на нарастващо използване на прокурорските правомощия за насочване на удари срещу опозиционни фигури, както и на законодателни усилия, които застрашават демократичните механизми за взаимно възпиране и баланс. Членове на демократичната опозиция, по-специално лидери и избрани представители на членуващата в АЛДЕ партия "Продължаваме Промяната", са изправени пред разследвания и публични кампании по дезинформация, следващи повтарящ се модел на контролирани изтичания на доказателства, целящи да дискредитират опоненти и да сплашват останалите да се подчинят. Най-фрапиращият, макар и не единствен, пример, е политическият арест и продължаващото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев и двама общински съветници, което носи всички белези на политически мотивирана атака, целяща да ограничи участието им в обществения живот. Обстоятелствата около ареста на Коцев пораждат основателни съмнения за нарушаване на основни права, гарантирани от Конституцията на Република България и от международните стандарти за защита на правата на човека. Съответствието на цялото производство както с процесуалните, така и с материалноправните правила, е силно съмнително. Политическият арест на Коцев предизвика масови протести както във Варна, така и в София, което подчерта несъгласието на българското общество с използването на правоохранителните органи за атакуване на демократичната опозиция и с подмяната на демократичния вот на българските граждани. Всяка държава членка, която се отдалечава от основните ценности на Европейския съюз, застрашава основните права на европейските граждани. Всяка държава членка на ЕС се е обвързала договорно да спазва просвещенските европейски ценности - свобода, демокрация, върховенство на правото (чийто белег е независимата съдебна власт), права на човека и отворени общества - съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз, и е приела надзор от страна на Съюза в тази връзка. Ако не бъде адресирано, сегашното демократично положение в България може да се превърне в модел как институциите могат да бъдат насочвани към запазване на елитния контрол, като същевременно се изплъзват както от обществен контрол, така и от международни последици.

Смята, че:

върховенството на правото е съществен елемент на демократичната държава и осигурява защита срещу тирания и избирателно правосъдие.

демонстрирането на убедителни резултати от разследвания, обвинения и влезли в сила присъди по случаи на корупция на високите етажи на властта, както се изисква в рамката за върховенството на правото за 2025 г., никога не може да бъде постигнато чрез политически мотивирани атаки, насочени срещу демократичната опозиция.

Приветства:

незабавната реакция на партия АЛДЕ, на парламентарната група Renew Europe (Обнови Европа), на Renew Europe (Обнови Европа) в Европейския комитет на регионите и на Европейския либерален форум.

реакцията на българското общество, което даде ясна отрицателна оценка на политическата атака срещу представители на опозицията.

Призовава:

1. Партиите членове на АЛДЕ да повдигнат въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.

2. Временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България до освобождаването на всички политически затворници.

3. Организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe (Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото.

