АЛДЕ реши: Всеки член на формацията ще отнесе ареста на Благомир Коцев до парламента на страната си

С резолюция срещу политическите арести, политически мотивираните преследвания и ерозията на върховенството на правото в България излезе конгресът на Алианса на демократите и либералите в Европа (АЛДЕ), който се проведе на 24 и 25 октомври в Брюксел. В него от страна на "Продължаваме Промяната" като партия членка на АЛДЕ участваха председателят на ПП Асен Василев, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ акад. Николай Денков, бившият съпредседател на ПП Кирил Петков и заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова.
В резолюцията партиите членове на АЛДЕ се призовават да повдигнат въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.
Освен това се настоява за временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ) до освобождаването на всички политически затворници.
Потвърждава се решението за организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe (Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото на АЛДЕ.
РЕЗОЛЮЦИЯ
Отбелязва, че:
- България е държава членка на ЕС от почти 20 години, но преживява отстъпление по отношение на демокрацията, върховенството на правото и свободата на медиите.
- Възприятията за независимост на съдебната власт и за нивата на корупция в България са сред най-ниските в ЕС.
- През последните месеци се наблюдава тревожен модел на политическа намеса в съдебните дела, на нарастващо използване на прокурорските правомощия за насочване на удари срещу опозиционни фигури, както и на законодателни усилия, които застрашават демократичните механизми за взаимно възпиране и баланс.
- Членове на демократичната опозиция, по-специално лидери и избрани представители на членуващата в АЛДЕ партия "Продължаваме Промяната", са изправени пред разследвания и публични кампании по дезинформация, следващи повтарящ се модел на контролирани изтичания на доказателства, целящи да дискредитират опоненти и да сплашват останалите да се подчинят.
- Най-фрапиращият, макар и не единствен, пример, е политическият арест и продължаващото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев и двама общински съветници, което носи всички белези на политически мотивирана атака, целяща да ограничи участието им в обществения живот.
- Обстоятелствата около ареста на Коцев пораждат основателни съмнения за нарушаване на основни права, гарантирани от Конституцията на Република България и от международните стандарти за защита на правата на човека.
- Съответствието на цялото производство както с процесуалните, така и с материалноправните правила, е силно съмнително.
- Политическият арест на Коцев предизвика масови протести както във Варна, така и в София, което подчерта несъгласието на българското общество с използването на правоохранителните органи за атакуване на демократичната опозиция и с подмяната на демократичния вот на българските граждани.
- Всяка държава членка, която се отдалечава от основните ценности на Европейския съюз, застрашава основните права на европейските граждани.
- Всяка държава членка на ЕС се е обвързала договорно да спазва просвещенските европейски ценности - свобода, демокрация, върховенство на правото (чийто белег е независимата съдебна власт), права на човека и отворени общества - съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз, и е приела надзор от страна на Съюза в тази връзка.
- Ако не бъде адресирано, сегашното демократично положение в България може да се превърне в модел как институциите могат да бъдат насочвани към запазване на елитния контрол, като същевременно се изплъзват както от обществен контрол, така и от международни последици.
Смята, че:
- върховенството на правото е съществен елемент на демократичната държава и осигурява защита срещу тирания и избирателно правосъдие.
- демонстрирането на убедителни резултати от разследвания, обвинения и влезли в сила присъди по случаи на корупция на високите етажи на властта, както се изисква в рамката за върховенството на правото за 2025 г., никога не може да бъде постигнато чрез политически мотивирани атаки, насочени срещу демократичната опозиция.
Приветства:
- незабавната реакция на партия АЛДЕ, на парламентарната група Renew Europe (Обнови Европа), на Renew Europe (Обнови Европа) в Европейския комитет на регионите и на Европейския либерален форум.
- реакцията на българското общество, което даде ясна отрицателна оценка на политическата атака срещу представители на опозицията.
Призовава:
1. Партиите членове на АЛДЕ да повдигнат въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.
2. Временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България до освобождаването на всички политически затворници.
3. Организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe (Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото.
