Андрей Гюров в Пазарджик: „Тук е така“ е най-скъпото оправдание за България - цената е бъдещето на децата ни*

„Най-опасният момент за една държава не е моментът, в който се появява проблем. Най-опасният е моментът, в който хората започват да го приемат като естествено състояние.“ Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров по време на среща с граждани в Пазарджик на 8 октомври, излъчвана на живо. Той говори за примирението с лошите пътища, нестабилните правила, неравенството пред закона и заминаването на младите хора от България. „Не приемам българинът непрекъснато да бъде убеждаван да намалява очакванията си“, подчерта Гюров. Според него привикването към проблемите и оправданието „Тука е така“ постепенно лишават обществото от увереността, че може да изисква повече от институциите.

В центъра на изказването му бяха икономическата стабилност, цените и доходите на българските семейства. „Икономиката не започва от графиките и не свършва с бюджета. Тя започва от въпроса дали един човек, който работи честно, може спокойно да планира живота си.“ Гюров подчерта, че хората не очакват държавата да замести личните им усилия, а да създаде предвидима среда, в която трудът им има стойност. „Човек, който е свършил своята част, има право да очаква и държавата да свърши своята“, заяви той. По думите му държавата трябва да престане да наказва хората, които поемат отговорност за собствения си живот и развитие.

„Мечтая за добра към хората си България“, сподели Андрей Гюров, като очерта визията си за държава, в която работещите хора могат да живеят достойно, младите семейства да планират бъдещето си, а малките предприемачи да разчитат на ясни и стабилни правила. Той постави специален акцент върху регионалните неравенства и възможностите за развитие на младите хора: „Искам България, в която качеството на образованието на едно дете и размерът на неговите мечти не се определят от пощенския код, в който е родено.“ Според него истинската стабилност не означава едни и същи хора постоянно да бъдат на власт, а институции, които работят независимо от политическите смени.

Кандидатът за президент подчерта, че предвидимостта и сигурността изискват ясни правила, предварителна подготовка и конкретна отговорност. „Така трябва да работи държавата: с план преди кризата, с отговорност по време на кризата и с отчетност след нея.“ Гюров посочи, че президентът трябва да поставя навреме стратегическите въпроси пред институциите и да използва конституционните си правомощия, когато са застрашени основни принципи. „Президентът трябва да бъде този, който връща тези въпроси в центъра на националния разговор, който кара институциите да седнат на една маса и който не позволява животът на хората извън София да остава в периферията на политическия дневен ред“, заяви той.

В срещата участваха и представители на Инициативния комитет. Кметът на Пазарджик Петър Куленски заяви: „Андрей не дели хората и не използва страха като оръжие. Неговият авторитет се гради не върху популизъм и крясъци, а върху експертиза и ценности.“ Проф. Георги Фотев постави акцент върху личната отговорност и свободата: „Свободата е свързана с непрекъснатото й отстояване. Трябва да направим избор, защото в него се изразява човешката свобода.“ Проф. Велислав Минеков сподели: „Искам да имаме нормален президент, от който аз ще бъда горд“. Проф. Коста Костов обърна внимание на проблемите в здравеопазването с думите: „Българският пациент е най-болният пациент в Европа“, като подчерта необходимостта от почтен и грижовен държавен глава и активно сътрудничество с европейските партньори. Ангел Василев мотивира подкрепата си с икономическия професионализъм на Гюров и способността му „да балансира, да се отнася с уважение към всички играчи, но и с необходимата категоричност на смел президент“. В рамките на икономическата дискусия участие взе и Левон Хампарцумян, който също подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров и изтъкна професионализма му.

В заключение кандидатът за държавен глава подчерта, че смисълът на президентската институция е да защитава правилата, да обединява институциите около решения и да не позволява проблемите на гражданите да бъдат пренебрегвани. „Силната държава не е тази, която изисква все повече от гражданите си. Силната държава е тази, от която гражданите могат да изискват повече.“ Той завърши с послание за отговорността на публичната власт: „Защото народът не съществува, за да обслужва държавата. Държавата съществува, за да служи на народа си. И никоя институция - включително президентската - не бива никога да забравя това.“

Запис на цялото събитие е наличен в профила на Андрй Гюров в социалните мрежи на следния линк.

*Публикацията е съгласно договор за предизборна кампания, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на Република България. Купуването и продаването на гласове е престъпление!