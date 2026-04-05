Асен Василев каза истината за коалиция с Румен Радев

"Моделът на управление не може да бъде променен с общи приказки и с постове във Facebook", това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA. Запитан дали не се минават граници, които после няма да може да бъдат "заличени", заради спора му с Димитър Стоянов от "Прогресивна България", който се състоя преди няколко дни, Василев каза, че когато се води истинска битка, в който е залогът за добруването на България, няма граници, които да не трябва да бъдат преминати.

Според Василев, за да се махнат Борисов и Пеевски, трябва да се изгласуват исканията на неговата партия, които са под формата на списък. Сред тях са да се намаляват заплатите на органи с изтекъл мандат, да се избере нов ВСС и главен прокурор и т.н.

Снимка: БГНЕС

"За мен е важно да изнесем битката докрай. Ще преминем през всички граници, за да изнесем битката докрай. Ако някой иска да се включи в тази битка, е добре дошъл. До момента има измъкване, увъртане и нежелание да се отговори на прости въпроси. Това не показва готовност за бой, а готовност за дезертиране", заяви още Асен Василев пред Лора Крумова.

Според председателя на "Продължаваме промяната" Румен Радев "си е взел армия, с която да бори олигархията, но тази армия е била част от тази олигархия", визирайки многото хора в инициативния комитет на Румен Радев, които са с обявена принадлежност към "Държавна сигурност".

Снимка: Министерски съвет

Асен Василев заяви за споразумението с Украйна, че то е било още от времето на Главчев и е добро за България. "Служебният кабинет не трябваше да го подписва. Не смятам, че беше избран най-подходящият момент.", заяви Василев и посочи, че в споразумението пише, че имаме право да участваме в реконструкцията на Украйна след края на войната. "Ако има финансови ангажименти, те трябва да бъдат одобрени от парламента - за разлика от едно друго споразумение с "Боташ". Според него служебното правителство все пак е свършило работа като правителство, без да се съобразява с политическите партии или как ще се отрази на кампанията.

Запитан дали Румен Радев е европейският избор на България, Василев даде категоричен отговор "не" и заяви, че за Радев мир значи капитулация на Украйна. Той заяви, че може да се говори за коалиция в правителство на Румен Радев, само ако се гласуват основните искания на неговат партия. "Това не е ултиматум, а нашата рецепта да се ликвидира корупцията и течовете, от които се хранят Борисов и Пеевски", каза още Асен Василев.

Запитан още веднъж дали е възможна коалиция с партията на Радев, лидерът на "Продължаваме промяната" каза, че България трябва да върви към Европа и това е единственият истински отговор на този въпрос.