Атанас Зафиров: БСП-ОЛ е стабилен фактор в управлението – с леви политики и социална отговорност

"Хубавата новина е, че България вече има бюджет за 2026 г. За първи път от няколко години се състоя редовна бюджетна процедура. Това не е мечтаният бюджет, но е възможният. Най-важното е, че в него успяхме да запазим социалния вектор и да зададем нови хоризонти." Това заяви вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Атанас Зафиров на разширено заседание на Областния съвет на БСП-Бургас.

Атанас Зафиров от Търговище: БСП остава гарант за социалната политика и сигурността на хората

Разумен баланс

Той подчерта, че при изготвянето на Бюджет 2026 е търсен разумен баланс, но най-видими в него са именно левите политики. „Най-големите критики идват основно от десния сектор, което означава, че ние, социалистите, сме си свършили работата“, посочи Зафиров. По думите му, БСП-ОЛ е доказан политически фактор, който не само участва в управлението, но и задава неговия социален курс. „БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” носи разум, диалог и грижа за хората“, подчерта Зафиров.

Още: Зафиров: Хората с режим на водата са с 210 000 по-малко

Той изрази увереност, че министрите и заместник-министрите от квотата на БСП се справят отлично с отговорностите, които са поели. „Показахме, че можем да осигурим стабилност дори в сложна и динамична политическа среда. Това е нашата роля – да носим отговорност и да предлагаме решения“, заяви вицепремиерът.

Ключови теми

В рамките на заседанието бяха обсъдени ключови теми от дневния ред на обществото – от социалната политика до енергийната сигурност, интеграцията в Еврозоната и необходимостта от реформа в данъчната система.

Още: "БСП - Обединена левица" настоява за изплащането на коледни надбавки за българските пенсионери

„От следващата година стартираме дебат в обществото за промяна на плоския данък. Той е несправедлив. Ако искаме България да бъде социална държава, която преразпределя по-справедливо ресурсите към най-нуждаещите се – тази промяна трябва да се случи“, категоричен бе Зафиров.

Той акцентира и върху нуждата от законодателни стъпки, които да гарантират плавното приемане на страната в Еврозоната. „Няма да позволим този процес да удари по джоба на българите“, увери вицепремиерът.

Присъстващи

Още: Атанас Зафиров: Истинското лидерство е в трудните решения, а не в популисткия шум

На срещата присъстваха областният председател на БСП Тодор Байчев, народният представител Петър Кънев, заместник-министърът на регионалното развитие и председател на Обединението на жените социалисти Дора Янкова, заместник-министърът на външните работи Николай Бериевски, евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, както и членът на НС на БСП и експерт по европейска интеграция Димитър Атанасов.

Преди партийното заседание социалистите участваха в откриването на новия офис на евродепутатите от БСП в морския град. Пространството ще служи като контактна точка с гражданите и ще улеснява комуникацията между местната общност и представителите на България в Европейския парламент. Офисът е част от усилията на евродепутатите на БСП за по-пряка връзка с хората и за по-активно отстояване на регионалните каузи на европейско ниво.

Снимки: БСП и БГНЕС

Зафиров поздрави служителите в Агенция за социално подпомагане по време на годишната им среща в Пловдив