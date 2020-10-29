Бабикян: Днес отново сме завладяни
Снимка: БГНЕС
Днес отново сме завладяни, а башибозукът наблюдава всеки глупак, който усуква собствения си мустак. Това написа Арман Бабикян
от "Отровното трио" в своя профил във Facebook.
Според него егоизмът на фразата "единствена опозиция" е услуга за Борисов, независимо дали се произнася отляво или отдясно.
Движението през столичния Орлов мост бе възстановено малко преди 23 часа. Кръстовището беше блокирано повече от три часа от протестиращ...
Етикети:
Арман Бабикян отровното трио опозиция
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