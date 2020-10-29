Бабикян: Днес отново сме завладяни

Какво е мнението ви за коронавируса на Бойко Борисов?

Ще го премине леко

По-тежко ще му е, защото е в рискова група, но ще оздравее

Абе нещо ме съмнява как ще свърши това

Глупости, измисли си го, за да не подава оставка и да устиска още малко