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Бабикян: Днес отново сме завладяни

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Бабикян: Днес отново сме завладяни
Снимка: БГНЕС
Днес отново сме завладяни, а башибозукът наблюдава всеки глупак, който усуква собствения си мустак. Това написа Арман Бабикян от "Отровното трио" в своя профил във Facebook.

Според него егоизмът на фразата "единствена опозиция" е услуга за Борисов, независимо дали се произнася отляво или отдясно.

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