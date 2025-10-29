Войната в Украйна:

Балабанов говори само за три партии в коалицията: "ДПС - Ново начало" не получава никаква власт

29 октомври 2025, 13:37 часа 882 прочитания 0 коментара
Балабанов говори само за три партии в коалицията: "ДПС - Ново начало" не получава никаква власт

"Реалността е такава, че "ДПС - Ново начало" не получава никаква власт, нито в изпълнителната, нито в законодателната такава. Хубаво е, че когато законодателната програма на трите партии, среща подкрепата и на други политически формации", каза депутатът от ИТН Станислав Балабанов пред медиите в парламента. Припомняме, че след изборите в Пазарджик лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи преформатиране на кабинета и смяна на Киселова, като покани и "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски да поеме отговорността. По-късно Борисов и Пеевски се разбраха "ДПС - Ново начало" да подкрепя, но да не получи никакви постове. 

Ротацията

Балабанов заяви, че в емоционалната седмица след изборите в Пазарджик ИТН са свършили много важни неща. " Първо в нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото малцинство запази структурата си от три политически формации. На второ място предложихме изключително интелигентен ход с ротацията", посочи още Балабанов. ОЩЕ: Киселова с първи коментар за ротацията на председателя на НС, обяви дали ще подаде оставка като депутат 

Той уточни, че за да има политическа стабилност е предложена ротацията на председателя на парламента.

"Сега е ред на г-жа Назарян, тъй като принцип и неписано правило на Народното събрание е първата политическа сила винаги е имала възможността да има председател. След 10 месеца председател ще имат ИТН, след 10 месеца отново БСП", каза Балабанов. 

Бюджетът

ИТН обявиха, че ще направят така, че бюджетът да е такъв, какъвто трябва.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Това е първият в евро, може би ще разочароваме някои политически формации, които искат да вкарат държавата в хаос", посочи още Балабанов. ОЩЕ: Официално: Народното събрание е с нов председател

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Наталия Киселова Станислав Балабанов ИТН Рая Назарян ротация 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес