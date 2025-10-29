Балабанов говори само за три партии в коалицията: "ДПС - Ново начало" не получава никаква власт

"Реалността е такава, че "ДПС - Ново начало" не получава никаква власт, нито в изпълнителната, нито в законодателната такава. Хубаво е, че когато законодателната програма на трите партии, среща подкрепата и на други политически формации", каза депутатът от ИТН Станислав Балабанов пред медиите в парламента. Припомняме, че след изборите в Пазарджик лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи преформатиране на кабинета и смяна на Киселова, като покани и "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски да поеме отговорността. По-късно Борисов и Пеевски се разбраха "ДПС - Ново начало" да подкрепя, но да не получи никакви постове.

Ротацията

Балабанов заяви, че в емоционалната седмица след изборите в Пазарджик ИТН са свършили много важни неща. " Първо в нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото малцинство запази структурата си от три политически формации. На второ място предложихме изключително интелигентен ход с ротацията", посочи още Балабанов. ОЩЕ: Киселова с първи коментар за ротацията на председателя на НС, обяви дали ще подаде оставка като депутат

Той уточни, че за да има политическа стабилност е предложена ротацията на председателя на парламента.

"Сега е ред на г-жа Назарян, тъй като принцип и неписано правило на Народното събрание е първата политическа сила винаги е имала възможността да има председател. След 10 месеца председател ще имат ИТН, след 10 месеца отново БСП", каза Балабанов.

Бюджетът

ИТН обявиха, че ще направят така, че бюджетът да е такъв, какъвто трябва.

"Това е първият в евро, може би ще разочароваме някои политически формации, които искат да вкарат държавата в хаос", посочи още Балабанов. ОЩЕ: Официално: Народното събрание е с нов председател