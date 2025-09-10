Без изявление на Желязков започна заседанието на Министерския съвет

Редовното заседание на Министерския съвет днес започна без изявление на министър-председателя Росен Желязков в началото.

Очаква се кабинетът да разгледа днес Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в България 2027 г., и план към стратегията.

Предстои да се обсъди и откриване на Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница като основно звено в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

В дневния ред е още постановление за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца - Стара Загора.

Преди заседанието премиерът присъства на церемонията по официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.