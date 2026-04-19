Бившият пилот, подкрепящ Путин, който е на път да се превърне в най-лошия кошмар за ЕС: Какво написаха световните медии за "новия Орбан" Румен Радев

След поражението на Орбан в Унгария, България предлага на Кремъл следващият най-добър залог. Това пише в свой анализ The Washington post за победителя от днешните парламентарни избори - Румен Радев.

Световната преса обърна внимание на изборите у нас, подчертавайки, че с победата на Радев българите гласуват за завой към Москва, който може да запълни празнотата, оставена след загубилия своите избори унгарски премиер Виктор Орбан.

"Опасения от нов Орбан"

The Telegraph определя Радев като "проруски бивш пилот на изтребител", пораждащ опасения "от нов Виктор Орбан", който би могъл да подкопае европейското единство по отношение на Украйна.

Радев обеща да сложи край на широко разпространената корупция, която изведе хиляди млади хора на улицата през декември и свали консервативното проевропейско правителство.

Той обеща да изкорени мафията, да изгони олигарсите и да победи "местните феодали и силни хора, които задушават цели региони".

62-годишният левичар напусна поста президент на България във втория си мандат, за да стане министър-председател и да се опита да сложи край на политическата нестабилност, започнала през 2021 г.

Но Радев многократно се е противопоставял на военната помощ за Киев и е призовавал за мирни преговори с Русия. Той се противопостави на присъединяването на България към еврозоната през януари и на подписването на споразумение за сигурност с Украйна.

С население от 6,5 милиона души, България е по-малка от Унгария, а Радев все още няма статута на Орбан, който е най-дълго управлявалият лидер на ЕС след 16 години на власт.

Необходимостта от изграждане на коалиция би могла също да укроти евроскептичните и прокремълски наклонности на Радев и да направи по-малко вероятно той да се противопостави на западните съюзници от ЕС заради Украйна.

По-възрастните избиратели от селските райони симпатизират на Радев. "Виждам лидер, който може да направи тази драстична промяна и да осигури сигурност за хората", споделя Николай Василиев, фермер в област Хасково. Той отхвърли слуховете, че Радев е проруски настроен и заяви, че иска достоен и честен министър-председател.

"Първата дума, която ми идва на ум, когато се сетя за лидер, е "достоен", смята Василиев. "За да бъдеш достоен лидер, трябва да си достоен човек", допълва той.

Източник: БГНЕС

Радев неприкрито се възхищава на Орбан

Отразявайки колко значима беше за европейската политика голямата загуба на унгарския премиер Виктор Орбан на 12 април, изборите в България са белязани от постоянни сравнения с неотдавнашната надпревара в Унгария, пише Le Monde.

Центристката, проевропейска коалиция "Продължаваме промяната", която организира марш „Силна България в силна Европа“ на 16 април, призова българските избиратели да се вдъхновяват от унгарците, "които избраха демокрацията пред авторитаризма", и да се отвърнат от "мита за силния лидер".

Тази фраза се отнася за Румен Радев - човек, който теоретично се е появил отляво, но отправя двусмислени послания за Русия и открито се възхищава на оттеглящия се националистически премиер на Унгария.

"Орбан научи всички как да се справят с изборното поражение", похвали го 62-годишният Радев в сряда. След като подаде оставка от президентския пост през януари, бившият пилот на изтребител стартира своята законодателна кампания като ръководител на нова партия, която нарече "Прогресивна България".

Българите са уморени от избори

Българите гласуваха на осмите парламентарни избори за последните пет години, а проруският бивш президент Румен Радев обеща да изкорени корупцията и да сложи край на поредица от слаби, краткотрайни правителства, пише агенция Ройтерс.

Радев - евроскептичен бивш пилот на изтребител, който се противопоставя на военната подкрепа за Украйна, се оттегли от президентския пост през януари, за да се кандидатира на изборите, които се случват след масови демонстрации, принудили предишното правителство да се оттегли през декември.

Находчивите кампании в социалните медии и обещанието за стабилност увеличиха подкрепата за Радев в балканската страна с около 6,5 милиона души население, където избирателите са уморени от повтарящи се избори и малка група ветерани политици, които мнозина смятат за корумпирани.

"Най-накрая се нуждаем от път към демократична, модерна европейска България", каза Радев, след като пусна бюлетината си в София.

"Имаме нужда от нашата много силна програма в парламента, за да подкрепим българските граждани да излязат възможно най-скоро от тази много трудна ситуация", допълни той.

Относно отношенията с Москва, той заяви: "Надявам се, че ще развием практически отношения с Русия, основани на взаимно уважение и равнопоставеност", пише още Ройтерс.