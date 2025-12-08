БОЕЦ предупреждава: Сигнали в МВР - Пеевски ще атакува собствените си протести за нагнетяване на напрежение

Подготвят се "ударни групи", които ще отговарят пред Делян Пеевски и ще атакуват собствените му (контра)протести, които утре, 9 декември, ще се проведат в 15-тина населени места, но не и в София - в МВР получават данни за този сценарий. Идеята е с атаките срещу собствените си протести Пеевски да провокира етническо напрежение, да се вдигне градусът и "протестиращите" да тръгнат да търсят реванш в София в сряда, 10 декември. Това твърди в своя публикация Движение БОЕЦ, като добавя, че атаките щели да бъдат извършени от хора, които да се преструват на членове на движението.

Есенцията на публикацията

"(..) през последните часове в МВР получават информация за подготвяни "ударни групи" под контрола на Пеевски за атакуване на собствените му протести.

Този път няма да палят и атакуват сгради. Инструкциите са да нападнат "протестиращите" от ДПС с обиди на расова и верска основа! За нападенията ще бъдем обвинени ние от БОЕЦ, като нападателите ще носят знаци (вероятно значки) с нашето лого и знак.

Целта е да се провокира етническо напрежение, тежки сблъсъци и призиви за реваншиски действия, като "протестиращите" тръгнат към София, за да се повлияе на големия протест за оставката на правителството в сряда.

Пеевски е готов да хвърли страната в гражданска война.

Организацията на плана се извършва от криминални групи, съвместно с областните дирекции на МВР в Кюстендил, Кърджали, Шумен и Добрич. Ченгетата ще осигурят коридор на мутраците на Пеевски и време, за да извършат провокациите си и ескалация преди да се намесят. Гарантират им и безопасно изтегляне.

Докладните за това в МВР се унищожават, като се подменят с други, а полицаите се предупреждават да не реагират на такива сведения".

За капак от БОЕЦ обещават да публикуват уличаващи за Бойко Борисов документи, с които Пеевски го държал в подчинение.

По-рано днес, 8 декември, пресцентърът на ДПС Ново начало публикува видео от среща на Пеевски с кметове на партията. На нея той обяснява как всички са равни, не можело само през жълтите павета да се оказва натиск и внушава, че ПП-ДБ сее разделение сред българските граждани: