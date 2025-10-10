"Да идват с раираните фланелки": Денков с призив към ИТН заради новия им законопроект (ВИДЕО)

Ако бъде приет този закон им предлагам да си дойдат с раираните фланелки, защото тяхното място ще бъде в затвора. С този призив се обърна към ИТН акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната - Демократична България" пред медиите в парламента. Думите му бяха във връзка със законодателната инициатива на хората на Слави Трифонов, с която се предлага при разпространяване на информация от личния живот на някого, да се лежи в затвора.

Според него най-парадоксалното е, че това го предлагат тези хора, които са направили кариера както в шоубизнеса, така и в политиката, разпространявайки точно такава информация.

Какво представлява законът?

"Излизаме от председателски съвет, където отново ИТН ни обясниха колко хубав закон са внесли вчера за обсъждане в Народното събрание. Този закон предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до шест години. И за журналисти, и за обикновен гражданин. Ако има конфликт на интереси някъде и в комисията участва кума, кумата, снахата и т.н., ако някой разпространи тази истина, означава, че той може да влезе в затвора. В образованието - ако на някой депутат сина влезе в престижна гимназия след изпитна в седми клас, само че без да си изкара оценката и тази информация излезе наяве, който кажге истината, може да влезе в затвора до шест години. За това говорим - никъде не пише за клевета", каза акад. Денков.

В обхвата не са само журналисти

Депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев обърна внимание, че този закон важи за всички граждани, защото не е конкретизиран за журналисти. "Като си качваме снимки на роднини, ако не вземзем тяхното разрешение, подлежим на наказателна отговорност и то се наказва повече за непредпазливо убийство", отчете той.

Според него друго скандално е, че за разкриване на това престъпление ще може да се ползват СРС.