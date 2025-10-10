Войната в Украйна:

"Мнозинството не е много ясно": Асен Василев вижда търкания между управляващите (ВИДЕО)

10 октомври 2025, 10:49 часа 289 прочитания 0 коментара
Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев вижда търкания между управляващите и според него мнозинството не е много ясно. Повод за думите му е законопроекта на ИТН за затвор за разпространение на лична информация за политици и публични личности, за който по-късно се разбраха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ИТН Слави Трифонов да оттеглят. Припомняме обаче, че преди това нямаше кворум в зала, защото ИТН не се регистрираха. 

"ИТН не се регистрираха в пленарна зала, защото не им се включи закона, който да пази голите им снимки. Мисля, че днес видяхме, че мнозинстото не е много ясно", каза Асен Василев. 

Борисов отрече да има търкания

Малко след това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече да има подобни търкания, като благодари на Слави Трифонов, че е оттеглил законопроекта.

"Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които той и ние не ги приемаме. Толкова по този въпрос", заяви лидерът на ГЕРБ. Той обаче обяви, че е против с изкуствен интелект да се правят клипове с лицата на политици, както и да се ходи пред техните домове. ОЩЕ: След разговор между Слави Трифонов и Борисов: ИТН оттеглят скандалния си законопроект (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
