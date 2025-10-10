"От трън - та на глог": АПС са "за" оставка на Антон Славчев, но не искат закриване на комисията (ВИДЕО)

АПС ще подкрепят инициативата на ПП-ДБ за Антон Славчев, те обаче са против нейното закриване, защото според тях ще се отиде "от трън - та на глог". Това стана ясно от изявление на Танер Али от АПС пред медиите в парламента. "Ако се закрие, къде отива тя - нали знаете в Сметна палата. Кой е председател на Сметна палата - г-н Главчев. Кой е г-н Главчев - вие много добре го знаете. Т.е. от трън - та на глог", смята още депутатът.

Идеята на АПС

АПС имат идея хем да се запазят средствата по ПВУ, хем страната ни да не плаща неустойки.

Според тях най-добре е да се извикат външни експерти, консултанти, които да участват в избирането на новия състав на КПК.

"Това е процедура, която ще съгасуваме с другите парламентарни групи, ще търсим най-добрия вариант за независимост на тази комисия", смята Али. Според него това не е външна комисия, защото сме в ЕС. ОЩЕ: "Крайно време е да бъде премахнат": ПП-ДБ събират подписи за сваляне на Антон Славчев (ВИДЕО)

От АПС са против закона на ИТН

От АПС изразиха позиция против законопроекта на ИТН за затвор при разпространение на информация за личния живот на публични личности.

"Напълно сме против този законопроект, защото не можем да затворим устите на журналитиката", каза още Али. Според него обаче журналистите трябва да спазват етика. ОЩЕ: След разговор между Слави Трифонов и Борисов: ИТН оттеглят скандалния си законопроект (ВИДЕО)