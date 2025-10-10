Санкционираният за корупция Пеевски пак иска закриване на корупционната комисия

Още следващата седмица Народното събрание да гласува внесения на в края на юли тази година законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). За това настоява в свое становище санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски. Припомняме, че преди дни симпатизанти от пратията протестираха пред антикорупционната комисия с искане тя да бъде закрита.

ОЩЕ: Искат закриване на КПК: Симпатизанти на Пеевски излязоха на протест

"Опитите на шепа провалени политици от ПП-ДБ да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, и да го персонализират, издават единствено това, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник, с когото да ползват КПК за тяхна лична бухалка. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал", заяви Пеевски.

По-рано днес лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев съобщи, че са събрали подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев.

ОЩЕ: Борисов е за оставката на цялата КПК (ВИДЕО)

"Подкрепям с две ръце", каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, попитан ще подкрепи ли искането за оставката на Антон Славчев. "Аз съм за оставката на цялата комисия, ще подкрепя закриването на комисията", добави Борисов.

От "Алианс за права и свободи" (АПС) казаха, че са подписали искането. От МЕЧ също заявиха, че ще подкрепят искането.