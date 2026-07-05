Освен Луната: Земята има и друг естествен спътник

За разлика от Луната, другият естествен спътник на Земята не се върти около нашата планета, а просто има орбита около Слънцето, почти идентична със земната.

Другият естествен спътник на Земята

Китайският космически кораб „Тиенуен-2“ очевидно вече е достигнал квазиспътника Камоалева, намиращ се в близост до Земята, след почти едногодишно пътуване. Все още няма официално потвърждение за успешна среща от Китайската национална космическа администрация (CNSA), но според IFL Science сондата вероятно вече е започнала маневри, преди да се опита да събере проби от повърхността на космическия обект.

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В публикацията се обяснява, че квазисателитите не са истински спътници на Земята. Те са астероиди, които се движат около Слънцето по почти същата орбита като нашата планета, създавайки вид на обикаляща около Земята. Астрономите в момента познават поне осем такива обекта.

Камуалева е от особен интерес за учените. Спектроскопските изследвания показват, че този астероид може да се състои от лунни отломки, изхвърлени в космоса от мощен удар от друг астероид.

Тестването на тази хипотеза е основната цел на мисията Tianwen-2. Космическият апарат беше изстрелян на 29 май 2025 г. Най-предизвикателната част от мисията обаче едва сега започва. Според автора, Камуалева се завърта около оста си приблизително веднъж на всеки 28,3 минути. Тази висока скорост предполага, че вероятно е солиден скалист монолит, а не хлабав струпване на отломки, което би усложнило значително събирането на проби.

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Според CNSA, по време на фазата на приближаване, сондата постепенно ще изследва астероида, ще определи оптималното място за събиране на материал, след което ще синхронизира въртенето си с това на астероида и ще се опита да получи проби с помощта на специален манипулатор.

След като тази операция приключи, капсулата, носеща събрания материал, ще бъде изпратена обратно на Земята. Китайската космическа агенция очаква тя да кацне преди края на 2027 г.

След доставянето на пробите, основната сонда няма да завърши мисията си. Тя ще продължи към кометата 311P от главния пояс, където според настоящите оценки не се очаква да пристигне до 2035 г.

Както вече стана ясно, астрономите са изследвали планетата WD 1856b , която обикаля около бяло джудже на всеки 34 часа и блокира повече от половината от светлината му. Нови данни от телескопа Джеймс Уеб показват, че първоначално тя е била далеч от звездата и е мигрирала по-близо само в продължение на милиарди години, нагрявана от приливните сили.

По време на транзита си, планетата WD 1856b блокира цели 56% от светлината на звездата. Тя е открита през 2020 г. с помощта на спътника за изследване на транзитиращи екзопланети (TESS) на НАСА и телескопа Spitzer, но дори тогава учените не са могли да обяснят как гигантската планета се е озовала толкова близо до мъртвата звезда.

Това откритие е важно за разбирането на бъдещето на Слънчевата система: след като Слънцето се превърне в червен гигант, Юпитер и Сатурн могат да оцелеят и впоследствие да се приближат до останките на нашата звезда.

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