02 декември 2025, 20:11 часа 176 прочитания 0 коментара
Ден по-късно: Габрово излезе на многоброен протест

Габрово излезе на протест срещу Бюджет 2026. Макар и ден по-късно, хората от града масово се събраха пред общината с искане за по-справедливо управление.

Протестът в Габрово е в отговор на нарастващо обществено недоволство от корупция, липса на реформи и бездействие на властта, съобщават организаторите. След вълната от национално недоволство, заляла страната вчера, днес гражданите на Габрово излязоха на решителен протест, насочен директно срещу правителството и липсата на справедливост.

"​Недоволството срещу корупцията, бездействието на властта и липсата на реформи ни събира тази вечер. ​Това не е просто митинг, а декларация на волята на гражданите за незабавна и дълбока промяна на политическия модел", обявиха организаторите.

"Не оставайте по домовете си! Покажете на управляващите, че регионът ни не е съгласен с досегашното управление. Съберете се в областния град, за да дадем мощен знак, че искаме: истинска борба с корупцията, справедливост и работещи институции, оставка и промяна", заявиха още протестиращите. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
