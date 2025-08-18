Депутат на Пеевски нов удар по Радев – предлага НСО да спре да вози администрацията му

Депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов внесе законопроект за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които да бъде премахната функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента. Проектът вече е публикуван на сайта на Народното събрание.

"Тази напълно ненужна привилегия на служителите от една администрация принизява Националната служба за охрана до обикновена транспортна компания", мотивира промяната Стоянов. Той подчертава, че подобна уредба не е предвидена за администрацията на парламента или на Министерския съвет.

Стоянов изтъква още, че служителите от президентската администрация не са охраняеми лица и чрез този текст неправомерно се приравняват с фигурите, които законът изчерпателно посочва в чл. 21 – сред тях министри, конституционни съдии, заместник-председатели на парламента, председатели на ВКС и ВАС, кметът на София, както и бивши премиери, председатели на НС и държавни глави. Още: Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията?

Случаят с кортежа във Варна

Законодателната инициатива идва само дни след като Калин Стоянов поднови директния си конфликт с президента Румен Радев. Поводът беше инцидент във Варна на 10 август, когато движението в града бе блокирано заради президентски кортеж от седем автомобила.

Стоянов изпрати въпроси до президентската администрация кой е разпоредил кортежът да бъде "в този вид" – дали решението е дошло от НСО или "от друго място". Той настоя и за информация дали в автомобилите са пътували не само охраняеми лица, но и "други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини".

Във Facebook профила си депутатът допълни, че именно чл. 14 от Закона за НСО позволява цялата администрация на "Дондуков" 2 да използва автомобили и шофьори на службата, което според него е злоупотреба и изисква премахване на разпоредбата.

Дългогодишно напрежение

Конфликтът между Калин Стоянов и Румен Радев има вече история. През 2024 г. държавният глава отказа да подпише указ за служебен кабинет, предложен от Горица Кожарева, именно защото в него Стоянов фигурираше като вътрешен министър. Още: Парализа между институциите: Желязков не се е разбрал с президента за ДАНС и МВР (ВИДЕО)

Стоянов оглавяваше МВР и в правителството на "сглобката", и в служебния кабинет на Димитър Главчев. След напускането си той се присъедини към "ДПС-Ново начало" и стана един от най-острите критици на Радев.

Напрежение между двамата възникна и заради сигнал на Стоянов, довел до повдигане на обвинение срещу бившия вътрешен министър и приближен до президента Иван Демерджиев. През април 2025 г. Демерджиев беше обвинен в безстопанственост заради предполагаеми нарушения в обществена поръчка за над 303 млн. лв. от 2023 г.

Сега, с предложението за ограничаване правомощията на НСО, Стоянов поставя ново ударение върху критиките си срещу Радев и администрацията му.