Дончев за проявите на агресия: Институциите трудно могат да преодолеят дефицитите в обществото

"Институциите ще изпълнят своя ангажимент за възстановяване на усещането за сигурност в обществото след поредицата от прояви на агресия, но няма как те да преодолеят дефицитите в него. Свободата не може да съществува без ред, но годините на партийна конфронтация и политическа нестабилност в България са ерозирали общественото доверие към институциите." Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев в отговора на въпрос от ПГ на ПП-ДБ относно предприеманите от кабинета действия за възстановяване на усещането за сигурност в обществото след поредицата от агресивни прояви в него и за намаляване на достъпа на непълнолетни до наркотични вещества. 

Припомняме, че последният случай на агресивно и хулиганско поведение е от Русе, където има четирима задържани - трима на 19 и един на 15 години, за нападение над директора на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (МВР) в града ст. комисар Николай Кожухаров в ранните часове на 4 септември. 

"Освен за действията на институциите, ние трябва да се запитаме и какво правят образователната система, семейството и какъв е тонусът на българското общество", каза Дончев. "Боя се, че след 4-5 години на политическа нестабилност, постоянна война между партиите, включително и с давания тук пример, говорейки си агресивно, то голяма част от тези сигнали се попиват от обществото с усещането, че всичко е разрешено, че няма институционален ред и всяка институция може да бъде хулена", каза още вицепремиерът и допълни, че всичко това, по думите му, води до ерозия на уважението към институциите. 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
