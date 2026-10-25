Гюров и Кандев гласуваха: Не искаме децата да живеят в страха на миналото, което някои хора искат да върнат

Кандидатът за президент Андрей Гюров упражни правото си на глас малко след 10:00 ч. в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Благоевград. Той гласува с машина на изборите за президент и вицепрезидент на България.

"Винаги е добър знак, когато българските граждани поемат съдбата си в собствените си ръце. Аз днес гласувах за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца. Чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България. Ние не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимостите, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, в която доходите стигат, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на мястото. И това е един избор между две посоки и той се случва днес".

Той призова хората да излязат, да заведат роднините си, съседите си да гласуват. "Гласувайте за България, която заслужаваме да имаме", заяви той след като гласува.

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Гюров определи предизборната кампания като открита, честна и с получена много надежда от хората.

Кандев с призив към МВР

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев също упражни правото си на глас с машина на изборите за президент и вицепрезидент.

"Гласувах за стабилна и сигурна България. Гласувах за бъдещето на нашите деца", каза той и призова българите да излязат и да гласуват. „Ваше глас има значение. Призовавам всички. Излезте и гласувайте“, каза още той.

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Пред журналисти той коментира и ниската избирателна активност, като допусна, че тя може да се дължи на разочарованието от политическата класа.

"Смятам, че изборите трябва да минат честно и да бъде зачетен гласът на българите", каза още Кандев.

Кандев отправи послание и към служителите на Министерството на вътрешните работи, като ги призова да изпълняват задълженията си честно и достойно, както при предишните избори.

Той насърчи гражданите, които разполагат с информация за нарушения на изборния процес, да подават сигнали до компетентните институции. Сигнали могат да се подават на телефон 02/90 112 98 и на електронен адрес izbori@mvr.bg. Линията работи денонощно в периода на изборите.

Той бе запитан кое е първото нещо, което новият президент трябва да направи, той посочи необходимостта да се обърне към гражданите, да ги чуе и да говори с техния глас.