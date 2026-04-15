"Хора, свързани с Борисов и Пеевски, ме заплашваха": Николай Попов отхвърли възможността да се събере с ГЕРБ

Получавал съм заплахи от хора, свързани с Борисов и Пеевски, да спра да говоря, че ще пострадам физически. Това каза в ефира на Нова телевизия бащата на загиналата при катастрофа Сияна – Николай Попов, който е и водач на листите на коалиция „Сияние” в 23-ти и 25-ти МИР в София. Той добави, че ще каже "кой стои зад заплахите, когато му дойде времето". "Няма как да бъда част от управление на Борисов и Пеевски. Заради тяхното управление и кражби на асфалт загина дъщеря ми", категоричен бе той.

Почерненият баща поясни, че "в хаос не се прави политика". "Не желая да бъда част от ничий проект, в който някой ще ми казва какво да правя", обясни той.

Относно спекулациите, че е част от "статуквото" и че използва мъката за привличане на гласове, които в крайна сметка да подкрепят ГЕРБ и ДПС", Попов отговори: "Чувам откъде идват тези обвинения. Най-грозното е, че интелигентен човек като Радостин Василев, в борбата за власт, губи човешкото си лице. Аз не съм чувал някой да се събира със съпругата си след развод. Аз се "разведох" с ГЕРБ преди три години - много преди трагедията с дъщеря ми. Тогава нито съм имал намерение да се занимавам с политика, нито съм предполагал, че ще стигна дотук. Именно защото познавам системата, не искам никой да ми диктува как да водя политика. Затова създадох "Сияние".

Той беше категоричен, че зад политическия му проект не стоят чужди интереси. "Подписали сме нотариално заверена декларация, че няма да подкрепяме управление на ГЕРБ и ДПС. Това е категорично", подчерта Попов.

Основни приоритета

Като първи приоритет Попов изтъкна здравеопазването. "Искаме бърз и качествен достъп до медицинска помощ на европейско ниво. Основният проблем е източването на средства чрез завишени цени на лекарства и консумативи", отчете той. Според него решението е създаване на дирекция в Министерството на здравеопазването, която да следи средните европейски цени. Болниците няма да могат да купуват едно и също лекарство на многократно по-висока цена.

Спиране на кражбите в пътното строителство е следващия важен акцент в програмата им. И даде решение - чрез реален контролен орган, а не чрез формални комисии, които само говорят.

"Тази комисия трябва да премине към Министерството на транспорта, заедно с всички интелигентни системи от АПИ. На нея трябва да бъдат дадени реални контролни функции. В момента АПИ изгражда пътищата и сама се контролира чрез Института по пътища и мостове. Не трябва да има път в страната, който да не бъде приет след експертиза от тази бъдеща агенция - с вземане на проби и анализ на сцеплението", посочи той.