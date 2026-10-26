"Хората на "Прогресивна България" не са техни: Диана Дамянова и Андрей Райчев за перспективите пред Йотова

Слуховете за политическата смърт на Борисов и Пеевски са силно преувеличени. Това констатира пиар експертът Диана Дамянова предвид резултатите от президентските избори - ОЩЕ: Резултати почти на финала: По-пирова победа за Йотова едва ли е възможна

Същевременно Дамянова счита, че Андрей Гюров-Георги Кандев са си изчерпали резервоара, защото имат по-малко гласове от парламентарните избори през април (гласовете за ПП-ДБ) и могат да разчитат на гласове от избиратели на ГЕРБ и ДПС. Докато Йотова има повече гласове в резерв, въпросът е дали всъщност са нейни - тези, които гласуваха за "Прогресивна България" и очакваха "бърза оправия". Отделно, Йотова имаше по-лоша кампания, по-нефокусирана, а Румен Радев дори пречи - той вчера де факто отмени решението на Йотова за НСО и Соня Колтуклиева, добави Дамянова.

"Техните хора ги няма" - така социологът Андрей Райчев отговори на Дамянова, констатирайки, че "липсват" 1 000 000 избиратели предвид активността на предишни избори, особено президентски, които би трябвало да са за Илияна Йотова. Въпросът, според Райчев, който говори пред bTV, е дали това е жълт картон и на балотажа ще има завръщане или е далеч по-сериозен удар по управляващите. Райчев също се съгласи, че кампанията на Гюров-Кандев е била далеч по-добра. Той направи и оценката - Костадин Костадинов и Бойко Борисов също са пред сериозно изпитание. Защото Костадинов трябва да избира дали да продължава уж "сам срещу всички" или "да избира по-малкото зло", а Борисов - да подкрепя ли тези, които го арестуваха, или да стои в поза, благоприятна за Румен Радев.

Политологът Петър Чолаков предупреди Йотова да не бъде подценявана, защото има достатъчно политически опит, защото има данни, че 40% от гласувалите за нея са на мнение, че България трябва да гледа към Европа, не към Русия. Но именно това разделение може да изиграе лоша шега. Чолаков беше категоричен, че Костадин Костадинов няма никакъв интерес да дава подкрепа за Йотова, защото тя взема от неговите гласове на избори. Петър Чолаков счита и, че ако има дебат Йотова - Гюров, Андрей Гюров може да дръпне, защото психологическото предимство е за него. Досега обаче Кирил Вълчев напира за дебат с Георги Кандев - те обаче са кандидати за вицепрезиденти. Но и че наистина Гюров-Кандев нямат много още избиратели в запас.

Дамянова обаче не вярва, че дебатът ще даде предимство на Гюров, защото "масовият зрител не гледа телевизия". Според нея, и социалните мрежи се провалили - след констатация на Чолаков, че евентуален дебат ще бъде излъчен там. Андрей Райчев завърши, че вицепрезидентски дебат ще е катастрофа за Гюров, защото Кирил Вълчев ще се справи с Георги Кандев, който, според Райчев, е грешка да е кандидат за вицепрезидент.

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